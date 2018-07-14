Адская жара отменяется: синоптики изменили прогноз на остаток лета

До конца лета 2018 года 40-градусной жары не прогнозируется. Июль продержится в комфортных для населения погодных условиях.

Такой прогноз дала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова в интервью "Укринформу". По ее словам, до конца лета температура не поднимется выше 30 градусов.

"В июле катастрофических условий я не вижу по расчету моей модели долгосрочного прогнозирования. В середине месяца температура должна повыситься и будет посуше. Осадки на протяжении месяца будут чаще в отдельные дни, чем в предыдущих месяцах", - говорит она.

В начале третьей декады в восточных областях возможны ливневые осадки . На оставшейся территории следует ожидать осадки ближе к концу месяца, они будут связаны с похолоданием, но не сильным. В конце июля будет смена погодных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие годы для Украины, а особенно для ее юга, станет привычным такое разрушительное стихийное бедствие, как смерчи.