"Адская боль!" Зеленский встретился с родственниками жертв крушения самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в результате катастрофы Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Об этом глава государства сообщил на своих страницах в социальных сетях вечером 9 января, опубликовав снимки с встречи.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей.

Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, – это дать исчерпывающие ответы касательно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает. Давайте беречь друг друга!" – написал Зеленский.

Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев пресс-служба президента

Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев пресс-служба президента

Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев пресс-служба президента

Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев пресс-служба президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

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