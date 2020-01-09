"Адская боль!" Зеленский встретился с родственниками жертв крушения самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в результате катастрофы Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.
Об этом глава государства сообщил на своих страницах в социальных сетях вечером 9 января, опубликовав снимки с встречи.
"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей.
Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, – это дать исчерпывающие ответы касательно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает. Давайте беречь друг друга!" – написал Зеленский.
Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев
пресс-служба президента
Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев
пресс-служба президента
Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев
пресс-служба президента
Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев
пресс-служба президента
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2400 м перед катастрофой, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.