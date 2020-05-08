Адаптивный карантин в Украине введут по особому алгоритму: Минздрав назвал критерии

Общество 09:51, 8.05.2020 Обновлено: 10:12, 8.05.2020

С 11 мая власти в регионах Украины имеет право усиливать те или иные карантинные мероприятия в зависимости от ситуации, то есть будет действовать так называемый адаптивный карантин.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сейчас разрабатывается соответствующий алгоритм и критерии для рекомендаций по усилению карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов рассказал о адаптивном карантине

"Думаю, что на днях мы уже сможем их предоставить нашим регионам", – отметил он.

По словам главы Минздрава, в Украине уже введены элементы адаптивного карантина. Например, плановые операции разрешены в регионах, где нагрузка в больницах в связи с COVID-19 составляют не более 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, под адаптивный карантин попадут те регионы, где будет наблюдаться высокий уровень заражения COVID-19.

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