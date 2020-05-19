Адаптивный карантин в Украине: в Минздраве назвали критерии для введения

Тимур Григоренко Общество 09:35, 19.05.2020 Обновлено: 11:16, 19.05.2020

После 22 мая в Украине продлят ограничения и будут вводить адаптивный карантин на основании трех критериев.

Об этом на брифинге во вторник, 19 мая, рассказал глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если регион будет придерживаться этих критериев, он может перейти на следующий уровень послабления. Этапы мы будем вводить 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня", – сообщил он.

Карантин в Украине

Министр отметил, что, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут вводить новый этап послабления карантина на основании таких критериев:

  • Уровень заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней;

  • Количество пациентов с COVID-19 в больницах не должно превышать 50%;

  • Количество тестов, которые проводятся в каждом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин до 22 мая, но несколько ослабил.

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