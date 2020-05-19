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19 мая • обновлено в 10:10
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Адаптивный карантин в Украине: в Минздраве назвали критерии для введения

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После 22 мая в Украине продлят ограничения и будут вводить адаптивный карантин на основании трех критериев.

Об этом на брифинге во вторник, 19 мая, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"Если регион будет придерживаться этих критериев, он может перейти на следующий уровень послабления. Этапы мы будем вводить 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня", – сообщил он.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

Министр отметил, что, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут вводить новый этап послабления карантина на основании таких критериев:

  • Уровень заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней;

  • Количество пациентов с COVID-19 в больницах не должно превышать 50%;

  • Количество тестов, которые проводятся в каждом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров продлил карантин до 22 мая, но несколько ослабил.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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