Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля, – Шмыгаль

В Украине продолжили действие адаптивного карантина в связи с пандемией коронавируса нового типа до 31 июля.

Соответствующее решение с доработкой в однодневный срок принял Кабмин на заседании в среду, 17 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Учитывая рост числа больных COVID-19, мы продолжаем действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, премьер добавил, что правительство намерено рассмотреть предложенный Минздравом обновленный подход, предусматривающий усиление карантинных ограничений в отдельных областях. По его словам, речь идет только о случаях, если этого потребует ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионах.

Анонсировал Шмыгаль и изменение графиков начала работы предприятий и организаций в отдельных отраслях экономики. В частности, чтобы растянуть во времени часы "пик", когда не должна возникать такая загруженность общественного транспорта, которая наблюдается сейчас. Так, начало рабочего дня для некоторых учреждений могут перенести до 10:00.

Также правительство четко зафиксировало запреты, действующие в течение карантина, согласно которым не разрешается:

пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;

перевозка в транспорте пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.

В общественных местах во время карантина в Украине запрещено находиться без масок

"Мы понимаем, что для того, чтобы это требовать, людям нужно создать соответствующие условия, при которых они смогут соблюдать карантинные ограничения", – подчеркнул премьер.

Поэтому он призвал глав глав местных администраций выпустить максимальное количество рейсов на маршрутах, при необходимости, создать новые, однако не допустить того, чтобы люди ездили в переполненном транспорте

При этом руководству Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел премьер поручил усилить контроль за соблюдением карантинных правил.

"Ответственные не должны страдать от действий безответственных людей", – резюмировал Шмыгаль.

Глав местных администраций призвали принять меры для уменьшения загруженности общественного транспорта во время карантина

Что касается обновленного механизма, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений, то они будут устанавливаться по:

проведению спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений.

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 будет считаться тот, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 июня в Украине официально подтверждено 33 234 случая коронавирусной инфекции. Из них 758 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с суточного прироста.