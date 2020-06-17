Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 июля, – Шмыгаль
В Украине продолжили действие адаптивного карантина в связи с пандемией коронавируса нового типа до 31 июля.
Соответствующее решение с доработкой в однодневный срок принял Кабмин на заседании в среду, 17 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Учитывая рост числа больных COVID-19, мы продолжаем действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме этого, премьер добавил, что правительство намерено рассмотреть предложенный Минздравом обновленный подход, предусматривающий усиление карантинных ограничений в отдельных областях. По его словам, речь идет только о случаях, если этого потребует ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионах.
Анонсировал Шмыгаль и изменение графиков начала работы предприятий и организаций в отдельных отраслях экономики. В частности, чтобы растянуть во времени часы "пик", когда не должна возникать такая загруженность общественного транспорта, которая наблюдается сейчас. Так, начало рабочего дня для некоторых учреждений могут перенести до 10:00.
Также правительство четко зафиксировало запреты, действующие в течение карантина, согласно которым не разрешается:
пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты;
перевозка в транспорте пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения.
"Мы понимаем, что для того, чтобы это требовать, людям нужно создать соответствующие условия, при которых они смогут соблюдать карантинные ограничения", – подчеркнул премьер.
Поэтому он призвал глав глав местных администраций выпустить максимальное количество рейсов на маршрутах, при необходимости, создать новые, однако не допустить того, чтобы люди ездили в переполненном транспорте
При этом руководству Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел премьер поручил усилить контроль за соблюдением карантинных правил.
"Ответственные не должны страдать от действий безответственных людей", – резюмировал Шмыгаль.
Что касается обновленного механизма, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений, то они будут устанавливаться по:
проведению спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;
деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;
работы метрополитена;
перевозки пассажиров во всех видах сообщений;
посещения учреждений дошкольного образования;
работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;
деятельности заведений.
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 будет считаться тот, в котором есть один из следующих признаков:
загруженность коек составляет более 50%;
среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%;
показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев на 100 тыс. населения.
Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 июня в Украине официально подтверждено 33 234 случая коронавирусной инфекции. Из них 758 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с суточного прироста.