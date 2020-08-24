Адаптивный карантин в Украине может закончиться через неделю: где и какие ограничения действуют

В Украине 24 августа, на 166-й день карантина, введенного Кабмином с 12 марта из-за пандемии COVID-19, вступили в силу изменения по эпидемическому зонированию регионов.

Города и села по-новому распределили в "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" зоны. При этом до окончания самого адаптивного карантина в стране осталась неделя, так как на заседании правительства 22 июля было принято решение о его продлении только до 31 августа.

OBOZREVATEL напоминает, какие ограничения и в каких эпидемических зонах действуют для украинцев на этот момент.

В "красной" зоне карантина запрещена работа общественного транспорта

Так, критериями разделения регионов на зоны остаются заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусом, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения новых случаев заражения, а также коэффициент выявления заболевания.

Отметим, что карантинные ограничения будут более жесткими для "желтой" зоны эпидемической опасности, тогда как для "оранжевой" они станут немного мягче.

"Зеленая" зона предусматривает запрет на:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

"Желтая" зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Уровне эпидемической опасности на территориях Украины, вступившие в силу с 00:00 понедельника, 24 августа 2020 года

"Оранжевая" зона (+ ограничения "желтой"), запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

"Красная" зона (+ ограничения "оранжевой"), запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 24 августа, в Украине официально подтверждены 106 757 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1799 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 2293 человека, а 52 524 пациента полностью побороли болезнь.

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