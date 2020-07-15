Аброськин рассказал, почему террористы боятся выпускать молодежь из ОРДЛО: не из-за СОVID-19
Террористы боятся выпускать молодежь из временно оккупированных территорий, чтобы те не поступили в украинские вузы.
Об этом написал в Facebook бывший глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он добавил, при этом они активно рекламируют выезд на обучение в Россию и обещают финансовую помощь.
"Главная причина запрета выпуска наших граждан в возрасте до 20 лет с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это вовсе не страх перед СОVID-19. На самом деле они боятся, как черт ладана, что молодежь массово начнет выезжать для вступления в наши высшие учебные заведения", – отметил бывший глава полиции Донецкой области.
По словам Аброськина, патриотически настроенные украинцы, которые вынуждены проживать в ОРДЛО, рассказывают ему, что недопущение выезда молодежи обсуждают на всех уровнях "квазиреспублики ДНР".
Ранее OBOZREVATEL писал, что молодые люди из ОРДЛО стремятся выехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы поступить в вузы.