Аброськин рассказал, почему террористы боятся выпускать молодежь из ОРДЛО: не из-за СОVID-19

Террористы боятся выпускать молодежь из временно оккупированных территорий, чтобы те не поступили в украинские вузы.

Об этом написал в Facebook бывший глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Он добавил, при этом они активно рекламируют выезд на обучение в Россию и обещают финансовую помощь.

"Главная причина запрета выпуска наших граждан в возрасте до 20 лет с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это вовсе не страх перед СОVID-19. На самом деле они боятся, как черт ладана, что молодежь массово начнет выезжать для вступления в наши высшие учебные заведения", – отметил бывший глава полиции Донецкой области.

По словам Аброськина, патриотически настроенные украинцы, которые вынуждены проживать в ОРДЛО, рассказывают ему, что недопущение выезда молодежи обсуждают на всех уровнях "квазиреспублики ДНР".

Facebook Вячеслава Аброськина

Ранее OBOZREVATEL писал, что молодые люди из ОРДЛО стремятся выехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы поступить в вузы.