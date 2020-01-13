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13 января • обновлено в 04:00
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"А второй-то где?" В сети высмеяли поломанные паромы РФ в Крыму

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После объявленного российскими оккупантами ремонта паромов в Крыму, они все равно не работают.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter крымский блогер Roksolana Today. Также она сопроводила свой пост фото нерабочего парома из Севастополя.

Кроме того, блогер напомнила, что ранее их было два, но второй куда-то исчез.

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"Севастополь. А паром все равно не работает. Его починили, а он не работает! Потому что ГОСТы! Их два было. Парома. А второй то где? Уплыл от нас?" – написала в сети она.

Один из интернет-пользователей отреагировал на пост блогера, отметив, что ранее видел паром "на заливе". Но где сейчас находится судно – не известно.

В сети высмеяли поломанные паромы РФ в Крыму

В сети высмеяли поломанные паромы РФ в Крыму

twitter.com/KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыли показательные фото из Крыма. Детей одели в военную форму.

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Место
Украина Севастополь
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