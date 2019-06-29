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"А в*та скулит": в Крыму оккупанты навлекли на себя гнев местных жителей

1.3тЧитать материал на украинском

В оккупированном Севастополе местные жители разгневаны действиями оккупантов, которые часто перекрывают движение в центре города, что создает ужасные пробки.

На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец на своей странице в Twitter.

"Крым. Оккупанты в центре Севастополя проводят выставку, на которой демонстрируют в*те автозаки Росгвардии и ракетные комплексы. А в*та тем временем воет в соцсетях: "Сколько можно перекрывать центр?!?! Каждый день какой-то праздник! Пробки ужасные!!!", - сказано в сообщении.

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"А в*та скулит": в Крыму оккупанты навлекли на себя гнев местных жителей
"А в*та скулит": в Крыму оккупанты навлекли на себя гнев местных жителей
"А в*та скулит": в Крыму оккупанты навлекли на себя гнев местных жителей
"А в*та скулит": в Крыму оккупанты навлекли на себя гнев местных жителей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму местные жители пожаловались на непомерно высокие цены сезонных фруктов – клубники, черешни и абрикосов.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсетифотографии
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