''А Сталин – герой?'' Захарову ярко поставили на место из-за Бандеры

Официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову высмеяли в сети из-за нелепых заявлений о лидере Организации украинских националистов (ОУН) Степане Бандере.

Ее выражения о якобы героизации нацистов прокомментировал в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий. Едкие комментарии оставили и пользователи.

"Государственному отмечанию в Украине дня рождения Степана Бандеры спикер МИД РФ Маша Захарова посвятила целую пресс-конференцию", – написал Голобуцкий.

Мария Захарова DP.ru

"Создается впечатление, что киевский режим хочет не просто подтасовать исторические факты, а подменить память украинского народа и его героическое прошлое псевдогероями", – заявила Захарова.

В ответ на это Голобуцкий написал, что подобные истерики кремлевского пула не производят значительного впечатления и им стоит уже перестать все время смотреть в сторону Киева. "Ну конечно, Бандера с Шухевичем – "псевдогерои", а мясник Жуков – "настоящий герой". И Сталин, конечно. И остальные имперские палачи", – отметил он.

Подчеркнул Голобуцкий также, что хотел бы посмотреть на реакцию Кремля, если Украина признает период пребывания в СССР "оккупационным".

Поддержали мнение политолога и пользователи. "Лучше бы эта алкоголичка о проблемах русской глубинки думала", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова опозорилась фото в валенках.

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