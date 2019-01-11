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''А Сталин – герой?'' Захарову ярко поставили на место из-за Бандеры

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Официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову высмеяли в сети из-за нелепых заявлений о лидере Организации украинских националистов (ОУН) Степане Бандере.

Ее выражения о якобы героизации нацистов прокомментировал в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий. Едкие комментарии оставили и пользователи.

"Государственному отмечанию в Украине дня рождения Степана Бандеры спикер МИД РФ Маша Захарова посвятила целую пресс-конференцию", – написал Голобуцкий.

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Мария Захарова

Мария Захарова

DP.ru

"Создается впечатление, что киевский режим хочет не просто подтасовать исторические факты, а подменить память украинского народа и его героическое прошлое псевдогероями", – заявила Захарова.

''А Сталин – герой?'' Захарову ярко поставили на место из-за Бандеры

В ответ на это Голобуцкий написал, что подобные истерики кремлевского пула не производят значительного впечатления и им стоит уже перестать все время смотреть в сторону Киева. "Ну конечно, Бандера с Шухевичем – "псевдогерои", а мясник Жуков – "настоящий герой". И Сталин, конечно. И остальные имперские палачи", – отметил он.

Подчеркнул Голобуцкий также, что хотел бы посмотреть на реакцию Кремля, если Украина признает период пребывания в СССР "оккупационным".

Поддержали мнение политолога и пользователи. "Лучше бы эта алкоголичка о проблемах русской глубинки думала", – написали в комментариях.

''А Сталин – герой?'' Захарову ярко поставили на место из-за Бандеры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова опозорилась фото в валенках.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Мария ЗахароваАлексей Голобуцкий
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
По воспоминаниям выживших в условиях гитлеровских концлагерей и ужасающих городских гетто, наибольшей жестокостью и звериной алчностью отличалась украинская охрана - "шутцманшафт", немецкое начальство часто доверяло им самую грязную работу - экзекуции, расстрелы, обыски карманов в одежде своих жертв. Уничтожая евреев, украинские нацисты старались в своём служебном рвении превзойти своих немецких "учителей". С особым садистским удовольствием украинские эйнзатцгруппы из батальонов "Роланд" и "Нахтигаль" лишали жизни стариков, женщин и детей только за то, что они евреи...
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
а где поставили..?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Степан Бандера настоящий герой - он и сейчас на мокшанутых кацапов страху наводит!
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