"А раньше "факи" посылали!" Новогоднее обращение Зеленского поссорило украинцев

Украинцы неоднозначно восприняли видеобращение президента Украины Владимира Зеленского, которым он поздравил их с Новым 2020-м годом и Рождеством Христовым.

Речь главы государства в новогоднюю ночь транслировалась на многих украинских телеканалах (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз). А в соцсетях жители страны рассказали, что они думают по ее поводу.

Так, статьей об обращении Зеленского на странице OBOZREVATEL в Facebook пользователи оставили почти 3 тыс. "лайков" и более тысячи комментариев. Другие же посвятили этому отдельные посты. Среди них как простые украинцы, так и известные личности, к тому же даже представители других национальностей. В то же время мнения людей сильно разделились.

Владимир Зеленский Скрин видео

"Мы услышали концепцию нового государства, где не имеет значения ничего, кроме названия", – например, сказал народный депутат восьмого созыва Александр Бригинец.

Другим же не понравились слова президента о том, что любить нужно всех украинцев, какими бы они не были. На это обратил внимание журналист, блогер и ведущий ВАТА TV Виктор Литовченко, упомянув террористов "Л/ДРН" и украинских олигархов, которые сотрудничают со страной-агрессором Россией.

"А действительно, какая разница – ты генерал Кульчицкий, Василий Слепыш, или Захарченко, Гиви, Мозговой и Дремов? Паспорта у них были одинаковые. Они научили нас жить в единстве и взаимном уважении друг к другу. Им было все равно как названа улица и они видели будущее нашей страны одинаковым. Помните, что любить Украину – это любить всех украинцев. Включая Пушилина, Пасичника, Поклонскую, Медведчука, Шуфрича, Портнова, Януковича, Азирова, харьковских террористов и безнаказанную беркутню. Какая вам разница кого любить?" – подчеркнул он.

Комментарии украинцев Скриншот

А вот грузинский публицист и профессор университета Илии Олег Панфилов похвалил Зеленского, подчеркнув, что украинцы сделали хороший выбор.

"Под впечатлением новогоднего приветствия Зеленского – браво! Никогда не думал, что буду восхищаться такой формальностью – обычно скучно и бесполезно, Порошенко делал это смешно, надуваясь от гордости и чрезмерного самомнения", – считает он.

Комментарии украинцев Скриншот

Не обошлось и без сравнения речи президента Зеленского с тем, как ее в свое время произносил его предшественник на этом посту Петр Порошенко.

"Нет. Не понравилось. Скучно и бездумно. Мы встречали с настоящим президентом", "Помните, некоторые раньше "факи" посылали П. А. на приветствие, а сейчас на брудершафт пьют. Как меняется время", "Ни разу не слушала его разговоров!", "Не смогла до конца дослушать – набор каких-то фраз, вообще не имеющих связи между собой... С удовольствием слушала приветствие 5-го президента Украины, Петра Порошенко – содержательно, метко, как всегда мудро и дальновидно!", "Не досмотрели из-за того, что одно быдло, которое всю жизнь грабило страну, начало свою трансляцию! Он бывший президент! Бывший! И дай Бог, чтобы больше никогда им не стал!", "А снимался походу на фоне декораций квартала. Ну что ребята! Всех поздравляю! У нас, похоже, теперь два президента!", "Хорошее поздравление, впервые за всю историю независимой, мне было интересно и трогательно", "Понравилось, очень хорошо! Молодец! Лучше сказано и все упомянуто, в отличие от прошлых президентов! А Гимн до мурашек на коже! Очень хорошо, благодарим!", "Не смотрели, потому противно!", "Очень трогательно! И приятно!" – комментировали украинцы.

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Комментарии украинцев Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 31 декабря на 1 января поздравил граждан страны с Новым годом-2020 и Рождеством.

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