Главная Новости
1 января • обновлено в 10:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"А раньше "факи" посылали!" Новогоднее обращение Зеленского поссорило украинцев

7.2т
Читать материал на украинском

Украинцы неоднозначно восприняли видеобращение президента Украины Владимира Зеленского, которым он поздравил их с Новым 2020-м годом и Рождеством Христовым.

Речь главы государства в новогоднюю ночь транслировалась на многих украинских телеканалах (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз). А в соцсетях жители страны рассказали, что они думают по ее поводу.

Так, статьей об обращении Зеленского на странице OBOZREVATEL в Facebook пользователи оставили почти 3 тыс. "лайков" и более тысячи комментариев. Другие же посвятили этому отдельные посты. Среди них как простые украинцы, так и известные личности, к тому же даже представители других национальностей. В то же время мнения людей сильно разделились.

Новости
"Поздравил хозяина": украинцев разозлил новогодний звонок Зеленского Путину

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скрин видео

"Мы услышали концепцию нового государства, где не имеет значения ничего, кроме названия", – например, сказал народный депутат восьмого созыва Александр Бригинец.

Другим же не понравились слова президента о том, что любить нужно всех украинцев, какими бы они не были. На это обратил внимание журналист, блогер и ведущий ВАТА TV Виктор Литовченко, упомянув террористов "Л/ДРН" и украинских олигархов, которые сотрудничают со страной-агрессором Россией.

"А действительно, какая разница – ты генерал Кульчицкий, Василий Слепыш, или Захарченко, Гиви, Мозговой и Дремов? Паспорта у них были одинаковые. Они научили нас жить в единстве и взаимном уважении друг к другу. Им было все равно как названа улица и они видели будущее нашей страны одинаковым. Помните, что любить Украину – это любить всех украинцев. Включая Пушилина, Пасичника, Поклонскую, Медведчука, Шуфрича, Портнова, Януковича, Азирова, харьковских террористов и безнаказанную беркутню. Какая вам разница кого любить?" – подчеркнул он.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

А вот грузинский публицист и профессор университета Илии Олег Панфилов похвалил Зеленского, подчеркнув, что украинцы сделали хороший выбор.

"Под впечатлением новогоднего приветствия Зеленского – браво! Никогда не думал, что буду восхищаться такой формальностью – обычно скучно и бесполезно, Порошенко делал это смешно, надуваясь от гордости и чрезмерного самомнения", – считает он.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Не обошлось и без сравнения речи президента Зеленского с тем, как ее в свое время произносил его предшественник на этом посту Петр Порошенко.

"Нет. Не понравилось. Скучно и бездумно. Мы встречали с настоящим президентом", "Помните, некоторые раньше "факи" посылали П. А. на приветствие, а сейчас на брудершафт пьют. Как меняется время", "Ни разу не слушала его разговоров!", "Не смогла до конца дослушать – набор каких-то фраз, вообще не имеющих связи между собой... С удовольствием слушала приветствие 5-го президента Украины, Петра Порошенко – содержательно, метко, как всегда мудро и дальновидно!", "Не досмотрели из-за того, что одно быдло, которое всю жизнь грабило страну, начало свою трансляцию! Он бывший президент! Бывший! И дай Бог, чтобы больше никогда им не стал!", "А снимался походу на фоне декораций квартала. Ну что ребята! Всех поздравляю! У нас, похоже, теперь два президента!", "Хорошее поздравление, впервые за всю историю независимой, мне было интересно и трогательно", "Понравилось, очень хорошо! Молодец! Лучше сказано и все упомянуто, в отличие от прошлых президентов! А Гимн до мурашек на коже! Очень хорошо, благодарим!", "Не смотрели, потому противно!", "Очень трогательно! И приятно!" – комментировали украинцы.

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Комментарии украинцев

Комментарии украинцев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в ночь с 31 декабря на 1 января поздравил граждан страны с Новым годом-2020 и Рождеством.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
видео Новый Год-2020
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
91
5
Смешно
4
Интересно
10
Печально
37
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Пиздеть не мешки ворочать,а музычка,декорация,режиссеры все сбацают,а вы олени,идите к кассе супермаркета.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну за то наших вытащил от чурок из плена,и ещё далеко не факт что он карлика просто за нос водит ))))))он же артист он все сыграть может))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну очевидно, что х*хлы хотели услышать, что очередной год был очень "тяжким" и о том, что уср*ина в следующем году 100% победить Россию.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги