"А нал – табу!" "Секс-подвиги" Яременко высмеяли в песне. Видео

В сети появилась пародия на главную песню сериала "Слуга народа", посвященная народному депутату от одноименной президентской партии Богдану Яременко, оскандалившемуся интимными переписками в стенах Верховной Рады.

Смешное видео опубликовали на странице программы "Група продовженого дня" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я люблю свою жену, люблю свою страну, люблю свою работу. Я по внешним связям член парламента, но крен во внутренне что-то. Там послужу, мне б госпожу в "Слуге народа", – спел один из ведущих программы.

"Секс-подвиги" Яременко высмеяли в песне

"У меня почти что есть, достоинство и честь, и принципы подхода. Как приличный человек, я взял фискальных чек – мы за учет доходов ведем борьбу, а нал – табу в "Слуге народа", – продолжили песню.

Примечательно, что композиция стала прямой отсылкой к самой первой переписке Яременко, которую слили в сеть. Тогда нардеп обсуждал с девушкой секс-услуги. "Анал – табу", – написала она, рассказывая условия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками. Его просили оценить новую одежду и помочь купить квартиру.

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