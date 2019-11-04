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5 ноября • обновлено в 00:46
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"А нал – табу!" "Секс-подвиги" Яременко высмеяли в песне. Видео

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В сети появилась пародия на главную песню сериала "Слуга народа", посвященная народному депутату от одноименной президентской партии Богдану Яременко, оскандалившемуся интимными переписками в стенах Верховной Рады.

Смешное видео опубликовали на странице программы "Група продовженого дня" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я люблю свою жену, люблю свою страну, люблю свою работу. Я по внешним связям член парламента, но крен во внутренне что-то. Там послужу, мне б госпожу в "Слуге народа", – спел один из ведущих программы.

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"Секс-подвиги" Яременко высмеяли в песне

"Секс-подвиги" Яременко высмеяли в песне

"У меня почти что есть, достоинство и честь, и принципы подхода. Как приличный человек, я взял фискальных чек мы за учет доходов ведем борьбу, а нал табу в "Слуге народа", – продолжили песню.

Примечательно, что композиция стала прямой отсылкой к самой первой переписке Яременко, которую слили в сеть. Тогда нардеп обсуждал с девушкой секс-услуги. "Анал – табу", – написала она, рассказывая условия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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