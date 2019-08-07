"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным вызвал шквал критики в социальных сетях.

Пользователи осуждали как сам факт звонок лидеру страны-агрессора, и то с какой формулировкой Зеленский обратился к Путину.

Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан отметил, что такие переговоры с Путиным к добру не приведут.

"Попросил повлиять Путина "на ту сторону". What? На какую сторону, если агрессор Российская Федерация и это известно всему миру. Интересно через сколько карлик с имперскими амбициями станет не агрессором, а миротворцем с таким подыгрыванием к нему", – отметил он.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян добавил, что украинцы для Путина – ничто.

"Так отрывается реальность. Для путинского режима все 40 млн населения Украины – это не игрушки, это – ничто. Расходный материал для достижения своих целей. Впрочем, как и 140 млн россиян", – написал он в сети.

"А вот интересно, когда Зеленский позвонил Путину и попросил его перестать убивать наших людей, он сказал волшебное слово "пожалуйста"? Если сказал, то это нас намного приблизит к миру", – отметил в Facebook известный украинский хирург Дмитрий Козлов.

Путин и Зеленский

Народный депутат Игорь Луценко подчеркнул, что в связи со звонком Зеленского Путину, представителям фракции "Слуги народа" в парламенте не стоит совершать ряд ошибок.

"Ребята, сейчас вас главная задача – не повторить путь фракции блока Петра Порошенко. Именно БППшникы сделали Порошенко то, чем он есть сейчас. Именно они позволили ему подписывать и реализовывать политику двойных стандартов – с Россией якобы война, но с Путиным следует дружить и торговать, а войну останавливать как гражданскую", – пояснил он.

Луценко добавил, что нет никакой "стороны" на Донбассе, отдельной от Путина. Так же, как нет отдельной от Москвы стороны в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье и в других образованных Россией искусственных республиках.

"Я знаю, что многие из вас, особенно те, кто баллотировался по центральной и западной Украине, обещали избирателям признавать российскую агрессию российской агрессией. Без этого вы, вероятно, не попали бы в парламент. Поэтому сейчас для вас момент истины", – акцентировал политик.

Эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец посоветовал Зеленскому перестать читать СМИ, которые "фигово сказываются на умственной деятельности".

"Еще пару таких "звонков Путину" после гибели наших бойцов на фронте, и господин Зеленский поедет не в новый офис, а куда в другое место. Рейтинги и народное доверие – вещи достаточно капризные", – отметил он в соцсети.

Заместитель шеф-редактора "Обозревателя" Анна Молчанова комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что война в Украине это "не игрушки в солдатики".

"И это с 2014 года не игрушки в солдатики. Это война. Вчера (6 августа) погибли четверо наших воинов", – написала она в сети.

Кроме того, в комментариях пользователи сети отмечали, что данный звонок Путину является "позором" для Украины: "А на колени не стал? Позорище!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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