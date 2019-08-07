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"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть

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Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным вызвал шквал критики в социальных сетях.

Пользователи осуждали как сам факт звонок лидеру страны-агрессора, и то с какой формулировкой Зеленский обратился к Путину.

Так, офицер ВСУ Анатолий Штефан отметил, что такие переговоры с Путиным к добру не приведут.

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"Попросил повлиять Путина "на ту сторону". What? На какую сторону, если агрессор Российская Федерация и это известно всему миру. Интересно через сколько карлик с имперскими амбициями станет не агрессором, а миротворцем с таким подыгрыванием к нему", – отметил он.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян добавил, что украинцы для Путина – ничто.

"Так отрывается реальность. Для путинского режима все 40 млн населения Украины – это не игрушки, это – ничто. Расходный материал для достижения своих целей. Впрочем, как и 140 млн россиян", – написал он в сети.

"А вот интересно, когда Зеленский позвонил Путину и попросил его перестать убивать наших людей, он сказал волшебное слово "пожалуйста"? Если сказал, то это нас намного приблизит к миру", – отметил в Facebook известный украинский хирург Дмитрий Козлов.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Народный депутат Игорь Луценко подчеркнул, что в связи со звонком Зеленского Путину, представителям фракции "Слуги народа" в парламенте не стоит совершать ряд ошибок.

"Ребята, сейчас вас главная задача – не повторить путь фракции блока Петра Порошенко. Именно БППшникы сделали Порошенко то, чем он есть сейчас. Именно они позволили ему подписывать и реализовывать политику двойных стандартов – с Россией якобы война, но с Путиным следует дружить и торговать, а войну останавливать как гражданскую", – пояснил он.

Луценко добавил, что нет никакой "стороны" на Донбассе, отдельной от Путина. Так же, как нет отдельной от Москвы стороны в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье и в других образованных Россией искусственных республиках.

"Я знаю, что многие из вас, особенно те, кто баллотировался по центральной и западной Украине, обещали избирателям признавать российскую агрессию российской агрессией. Без этого вы, вероятно, не попали бы в парламент. Поэтому сейчас для вас момент истины", – акцентировал политик.

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Эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец посоветовал Зеленскому перестать читать СМИ, которые "фигово сказываются на умственной деятельности".

"Еще пару таких "звонков Путину" после гибели наших бойцов на фронте, и господин Зеленский поедет не в новый офис, а куда в другое место. Рейтинги и народное доверие – вещи достаточно капризные", – отметил он в соцсети.

Заместитель шеф-редактора "Обозревателя" Анна Молчанова комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что война в Украине это "не игрушки в солдатики".

"И это с 2014 года не игрушки в солдатики. Это война. Вчера (6 августа) погибли четверо наших воинов", – написала она в сети.

Кроме того, в комментариях пользователи сети отмечали, что данный звонок Путину является "позором" для Украины: "А на колени не стал? Позорище!".

"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть
"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть
"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть
"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть
"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть
"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть
"А на колени не стал?" Звонок Зеленского Путину разозлил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
соцсети
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филипп филипыч
филипп филипыч
радует что таких болванов меньшинство. доказано выборами
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Marin Ella
Marin Ella
он доиграется!
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