"А голосовать?" Полякову пристыдили за голое фото

Известная украинская певица Оля Полякова опубликовала в сети фото в одном лишь купальнике. Пользователи начали недовольно комментировать откровенную фотографию, пристыдив Полякову.
Снимок с отдыха она разместила на своей странице в Instagram.
"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!" – написала певица.
Оля Полякова
Instagram Оли Поляковой
"А проголосовать?", "Ты почему не голосуешь?", "Оля Полякова – королева фотошопа", – прокомментировали пользователи.
Также кадр набрал и много одобрительных отзывов.
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Комментарии
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская поп-дива Оля Полякова похвасталась роскошной грудью.
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