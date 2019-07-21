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"А голосовать?" Полякову пристыдили за голое фото

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Известная украинская певица Оля Полякова опубликовала в сети фото в одном лишь купальнике. Пользователи начали недовольно комментировать откровенную фотографию, пристыдив Полякову.

Снимок с отдыха она разместила на своей странице в Instagram.

"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!" – написала певица.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram Оли Поляковой

"А проголосовать?", "Ты почему не голосуешь?", "Оля Полякова – королева фотошопа", – прокомментировали пользователи.

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Также кадр набрал и много одобрительных отзывов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская поп-дива Оля Полякова похвасталась роскошной грудью.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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