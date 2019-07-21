"А голосовать?" Полякову пристыдили за голое фото

Известная украинская певица Оля Полякова опубликовала в сети фото в одном лишь купальнике. Пользователи начали недовольно комментировать откровенную фотографию, пристыдив Полякову.

Снимок с отдыха она разместила на своей странице в Instagram.

"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!" – написала певица.

Оля Полякова Instagram Оли Поляковой

"А проголосовать?", "Ты почему не голосуешь?", "Оля Полякова – королева фотошопа", – прокомментировали пользователи.

Также кадр набрал и много одобрительных отзывов.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская поп-дива Оля Полякова похвасталась роскошной грудью.

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