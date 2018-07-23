Эскалатор на Дарницком ЖД вокзале передаёт привет эскалатору на Киевском ЖД вокзале и сообщает, что реформа Укрзалізниці діє та триває, даже несмотря на практическое отсутствие каких-либо результатов. Зачем что-то чинить, если можно забором огородить и табличку повесить: “Сами виноваты”.

Убожество наших инфраструктурных ведомств, которые не в состоянии ни починить старое, ни построить ничего нового - фактически достигло своего апогея. Созданные в СССР метро, эскалаторы, трамваи, светофоры, мосты, подземные переходы, лифты и водопроводные трубы - всё это с годами разрушается и приходит в негодность. И ничего нового взамен нет. И дело тут не в безденежье и даже не в коррупции, а в параличе развития.

Было бы смешно, если бы не было так грустно. И страшно. Что, если завтра случится какая-нибудь техногенная катастрофа. Дамбу прорвёт, не дай бог. Мост развалится. Метро провалится. Не дай бог такое, конечно. Но ведь если не могут починить даже самые простые вещи, что можно сказать о сложных. Пишут, что специалистов, умеющих поддерживать всё это добро - практически не осталось. Все уехали. Так а нам что делать теперь? Песни петь? Или самим чинить? "Душой страну мы любим, но водопровод починить не можем, вы уж не обессудьте. Так что дальше как-нибудь сами".

Сами - это как? Есть ведь предел самостоятельности. К чему тогда весь этот цирк с муниципалитетами, госведомствами, ЖЕКами, выборами в конце концов. Неужели не очевидно, что современное государство - это не про ура-патриотизм на фоне разваливающейся инфраструктуры, а про обеспечение и поддержание порядка в отношениях между своими гражданами, опирающегося на правила. А налоги - это не про узаконенное крышевание лохов, а про средства на исполнение государством его функций. Где в многолетней истории с эскалаторами есть выполнение функций государства?

Скажете, что починить эскалатор невозможно, потому что последний специалист, умеющий это делать, уехал на заработки в Италию. Так купите новый. Нет денег? Продайте тепловоз. Но сделайте что-нибудь, а не сидите в овощном оцепенении. Двигайтесь. Чините, меняйте, ищите варианты решений. Тут уже даже не голос разума должен работать, а рефлекс самосохранения.