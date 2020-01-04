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4 января • обновлено в 12:34
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"А если в гости пришли родственники..." Блогер подсчитал, во сколько обошелся Новый год в Донецке

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В среднем по 2 тысячи гривен или 5 тысяч рублей на семью из четырех человек потратили на празднование Нового года жители оккупированного Россией Донецка.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Фашик Донецкий. По его словам, это минимальные цифры, без подарков для детей и алкоголя вместе со шампанским.

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"На семью – двое взрослых и двое детей – потратили как минимум 5 тысяч рублей (2 тыс грн. – ред), на сладости детям еще по полторы тысячи (570 грн. – ред) и столько же на бухло. Ну а если хочешь красную рыбу и всякие деликатесы, а не бутор, нужно 20 тысяч (7,5 тыс грн. – ред), не меньше. Тех, кто себе могут позволить столько выбросить на праздник, единицы – зарплата в 300 баксов считается в Донецке блатной и желанной. А если еще на празднование пришли родственники – считай, что Новый год испорчен: они пьют и жрут", – поведал блогер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год в оккупированном Россией Донецке террористы задержали около тысячи человек с украинскими паспортами. Они находились на улицах Донецка в новогоднюю ночь, местный "патруль" проверял их выборочно, выдергивая из толпы.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Фаш*к Донецкий
Место
Украина Донецк
Теги
цены в ЛДНР ДНР Новости ДНР
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