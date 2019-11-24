А давайте поговорим об озере и доступе к нему)))

Вот я бы лично хотел, чтоб вокруг озера был променад, а не заборы прилегающих участков прям до воды.

Как этого добиться?

P.S. Картинка для привлечения внимания

наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц)

Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

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