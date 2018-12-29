Опять же, я не медик, чтобы судить о системе изнутри. Кто-то критикует нашу медицинскую реформу, являясь медиком - ему стало хуже /лучше/проще/сложнее при реформах Супрун.

Но мне как "потребителю" услуг очень удобно будет по грядущей программе пройти несколько видов обследований за счет государства. Речь о том, что с 1 июля 2019 года государство покроет расходы на более 50 видов обследований (нужно будет взять направление у своего семейного врача - и вперед):

1. 12 новых анализов – дополнительно до 8 базовых, которые уже оплачивает Национальная служба здоровья семейному врачу, терапевту, педиатру.

2. Маммография и 5 видов рентгена: грудная клетка, суставы, позвоночник, кости и околоносовые пазухи.

3. Эхокардиография, мониторинг ЭКГ и 2 вида теста для определения патологий сердечнососудистой системы.

4. 6 видов УЗИ: желудочно-кишечный тракт, почки, мочевой пузырь, артерии ног, щитовидная и молочные железы.

5. 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез.

6. Удаление новообразований: мягких тканей и кожи, в носу, гортани, ушах

7. Эндоскопические исследования и операции одного дня:

Новости С кровью и болью мы отрываем от себя щупальца имперского наркотика

• пищевода

• желудка;

• двенадцатиперстной и толстой кишки;

• мочевого пузыря

• трахеи и бронхов.

На эту программу заложено в госбюджете 2 млрд гривен, и осталось только, чтобы медицинские учреждения (как коммунальные так и частные) подключились к eHealth и заключили договор с Национальной службой здоровья.

Полгода назад я, подписывая меморандум со своим врачом, задавала вопросы: а как вам? Как вы к этому относитесь? Она говорит:

- ну в городах легче, в селах сложнее набрать нужное количество пациентов. Бабушек сложнее уговорить и объяснить им - что это такое. Ну, не знаю еще...

Вчера кинула ей в вайбер сообщение:

- можно подписать с вами меморандум родственнику? Не успел раньше?

Она отвечает:

- набрала себе давно 2000 пациентов, к сожалению, система больше не пропустит. Ищите другого, сожалею.

Это не село, это пригород. НО то, чего она боялась - не произошло. Все она смогла, всем объяснили, меморандум подписали.

Вот так мы изначально не принимаем все новое, а потом просто входим во вкус и возможно где-то говорим себе:

- ведь все стало лучше. Зря мы тормозили.

Правда?