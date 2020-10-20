91-летний Филарет рассказал, как болел коронавирусом и лежал в реанимации

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, переболевший коронавирусом, две недели лежал в реанимации.

О своем лечении 91-летний Филарет рассказал в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 20 октября.

"Господь помог побороть эту эпидемию коронавируса, и, видите, – ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь. И если Богу угодно, чтобы я закончил земную жизнь – я, согласно воле Божией, перейду в иную жизнь. А если Богу угодно, чтобы я еще пожил тут, значит он даст силу и врачам мудрость вывести меня из этого состояния", – сказал он.

Филарет отметил, что украинская медицина находится в тяжелом состоянии, "но мы должны благодарить врачей за то, что они делают великое святое дело".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети припомнили скандальные высказывания Филарета о коронавирусе. Он назвал COVID-19 наказанием для людей за греховность, прежде всего – однополые браки, а также о призывах продолжать причащать и крестить граждан в разгар эпидемии.