90% нового корпуса "Охматдета" построено во времена Порошенко, но на этом никто не пиарился, – Сюмар

Новый корпус больницы "Охматдет" строился с 2012 года, причем 90% его было возведено во времена президентства Петра Порошенко, но на этом никто не пиарился. Сегодня же открывать корпус приехал глава государства Владимир Зеленский, заявив, что в Украине появилась современная детская больница.

Об этом на своей странице в сети Facebook написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", член Попечительского Совета НДСБ "Охматдет" Виктория Сюмар.

"Сегодня в "Охматдет" приехал Зеленский. Открывать новый корпус и заявлять о том, что в Украине появилась современная детская больница. Наконец-то. И собственно после этого визита новый корпус Охматдета, который строился с 2012 года, объявят открытым. Многие люди делали все возможное и не возможное, чтобы это произошло. И не пиарились, а именно делали. И надо сказать откровенно: это произошло, потому что 90% нового корпуса "Охматдета" было построен во времена Порошенко", – напомнила Виктория Сюмар.

"Попечительский Совет сопровождал и помогал на разных уровнях разным правительствам в достройке "Охматдета" и поддержке больницы в кризисных ситуациях. Подчеркиваем, что главные работы по новому корпусу были сделаны в 2016-2020 годах. И что главный вызов сейчас – оперативная и прозрачная закупка техники вместе с обеспечением больницы медицинским персоналом, способным работать по новейшим технологиям", – пишет Сюмар.

"Надо понимать значение этой больницы. Это единственное в Украине медицинское учреждение, которое способно делать трансплантацию костного мозга от неродственного донора. Этого больше в Украине не делает никто. Сотни украинских детей нуждаются в такой трансплантации", – пояснила Сюмар в комментарии телеканалу Прямой. Она напомнила, что активисты еще с 2011 года боролись за новую больницу.

"И только в 2015-2016 году ситуация существенно поменялась, была закуплена основная техника на тот момент, и мы делали все для того, чтобы в полном объеме осуществлялось финансирование Охматдета. Год назад мы имели уже практически готовое здание, и надо было делать все для того, чтобы не останавливаться. Для того, чтобы стало возможным это открытие", – говорит Виктория Сюмар.

Она подчеркнула, что обеспечение медучреждения специалистами и необходимым оборудованием – это задача правительства.

"Попечительский Совет НДСБ "Охматдет", к которой я имею честь принадлежать, отмечает: сейчас откроются лишь 7 отделений с 21-го. Более того, к сожалению, они укомплектованы медицинским персоналом лишь наполовину. Поэтому полноценно работать и лечить детей там не смогут. Кабмин должен немедленно решить проблему с обеспечением врачей в больницах со статусом "Национальный". Также отметим: остальные 16 отделений нового корпуса заработают только после закупки большого количества медицинской техники на сумму более 1,2 млрд грн. Огромный вызов для власти – провести тендеры по закупкам максимально прозрачно и честно, а не зарабатывать на жизнях детей", – отметила Сюмар.

Она призвала провести прозрачный и публичный конкурс на должность Главного врача больницы. "Возглавлять "Охматдет" должен человек с видением, как развивать современную украинскую больницу, а не тот, кто "обеспечит нужные тендеры", – предостерегает народный депутат.

По словам Сюмар, Попечительский совет также настаивает на доплате медицинским работникам Национальных заведений Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 29 июля, президент Владимир Зеленский вместе с министром здравоохранения Максимом Степановым открыли вторую очередь нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.