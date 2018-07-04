+9 и яркое солнце: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

В среду, 4 июля, прохладный воздух, охвативший большую часть территории Украины, в дневное время начнет прогреваться и температура повысится.

Погоду будет определять поле повышенного, лишь на севере - пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине - без осадков, только днем в северных областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье до 28°; в Карпатах ночью 7-12, днем 14-19°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды в Украине на весь июль.