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+9 и яркое солнце: синоптики уточнили прогноз по потеплению в Украине

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В среду, 4 июля, прохладный воздух, охвативший большую часть территории Украины, в дневное время начнет прогреваться и температура повысится.

Погоду будет определять поле повышенного, лишь на севере - пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине - без осадков, только днем в северных областях местами небольшой дождь.

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Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье до 28°; в Карпатах ночью 7-12, днем 14-19°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды в Украине на весь июль.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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