Когда мы начали искать Благотворительные фонды для помощи моей подруге, второй год борющейся с раком (об этом я писала здесь) столкнулись с тем, что 99% фондов помогают исключительно детям. Я безумно рада, что детки могут рассчитывать на помощь, но как быть взрослым?
В поисках помощи я нашла всего 10 украинских фондов, которые теоретически берутся и за взрослых. Но ответ, к сожалению, получила лишь от одного. Отсюда возникла идея: рассказывать в своем блоге о людях, которые могут рассчитывать на вашу поддержку. Это будут жизненные истории интересных людей, которые, так уж сложилось, ведут борьбу с недугом и сами уже не справляются.
Ну что, начнем?
Сегодня расскажу о солнечной женщине из такого же, как и она солнечного города Симферополя – Елене Черненко (вот ее страничка в ФБ). Впрочем, давно уже она не грелась в его лучах, ведь как настоящий патриот своей страны уехала, оставив все и получив пожизненный ярлык "переселенец".
Диагноз "рак молочной железы" Лене установили в далеком 2008 году. Тогда все испытания (операции, химии, лучевую терапию) она проходила вместе с мужем Алексеем. Поддержка родного человека и вера в победу дали продолжительную ремиссию.
Но потом родной Крым вдруг стал "не наш", семья Лены переехала в Киев, а у мужа, ликвидатора аварии на ЧАЭС 1986 года, обнаружили рак поджелудочной железы. Теперь уже Лена стала поддержкой и опорой своему любимому человеку. Вопреки всем диагнозам (врачи давали Алексею 2 месяца) удалось "протянуть" больше года. А за месяц до смерти мужа закончилась ремиссия у Лены.
Похороны, операция по удалению части легкого, метастазы в костях, диабет 2 типа. Под тяжестью бремени сломался бы ни один сильный духом мужчина. Но Лена продолжает бороться. Она обещала Алексею жить за двоих. А это значит за двоих учиться жить по-новому и радоваться каждому дню.
Сегодня Лена занимается скандинавской ходьбой, по настоянию мужа поступила в Решитиловское училище, где осваивает вышивку "белым по белому". Но есть и другая параллельная жизнь, в которой она проходит курсы химиотерапии и готовится к очередным операциям.
Лена не одна, у нее есть 24-летняя дочь Ольга, студентка консерватории. Между парами и по вечерам до глубокой ночи она подрабатывает в Макдональдсе, чтобы как-то прокормиться и заработать маме на лечение…
Давайте дадим девочке хоть чуть-чуть отоспаться, передохнуть в этой гонке за выживание, а маме Лене выйти на новый уровень ремиссии.
В ближайшее время Лене предстоят: операция по удалению легкого или кибер-нож с возможностью сохранения его остатков стоимостью около 50 тысяч гривен и химиотерапии на общую сумму 30 тысяч гривен.
Реквизиты карты для перечисления помощи: UKR-EXIM-BANK 4402 7110 2409 3419 Черненко Олена Михайлівна
Благодарю каждого неравнодушного!
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