80% не хотят войны: волонтер развенчал миф о фанатиках в ОРДЛО

На освобожденных и временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей живут одинаковые люди.

Как рассказал в интервью "Обозревателю" координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев, настроения у людей на обеих территориях одни и те же.

"Никто не хочет войны. На оккупированных территориях есть прослойка населения, 10-15%, которое активно участвует в жизни "молодых республик", которым это выгодно. Фанатиков там где-то 1-2%. Тех, кто действительно верит в "русский мир", - рассказал он.

По его словам, 80% людей, которые живут на временно оккупированных территориях, не хотят войны.

"Даже те, кто в 2014-м "топил" за "русский мир", сейчас его уже не хотят, хотят мирно жить в Украине. И это очень важно – то, что одурманенные Россией 20-30% людей наконец прозрели. Они думали, что ухватили Бога за бороду и будут жить в России, а сейчас поняли, что их обманули, что они никому не нужны. Что второго Крыма не произойдет, а их просто использовали", - добавил Кабакаев.

Он добавил, что большинство людей на Донбассе хочет вернуться в Украину.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кабакаев объяснил план Путина в Украине.