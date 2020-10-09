Переболеть COVID-19 должны 80% молодежи, карантин вводить нельзя, – врач

Введение жесткого карантина в Украине из-за эпидемии коронавируса в настоящее время является неверным решением, поскольку у населения должен сформироваться коллективный иммунитет.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан. "Сегодня в первую очередь необходимо сформировать коллективный иммунитет за счет молодежи до 30 лет", – подчеркнул он.

По словам врача, жесткий карантин весной был вполне оправданной мерой и дал свои результаты. Однако, в сегодняшних условиях, когда медицина знает гораздо больше о коронавирусе, следует обеспечить условия для создания коллективного иммунитета.

Так, по мнению Рубана, встретить COVID-19 должна большая часть детей, школьников и студентов. "Они должны встретиться с этим возбудителем и сформировать коллективный иммунитет, который должен достигать от 60% до 80%. Тогда мы увидим уменьшение агрессивности возбудителя", – сказал он.

По оценкам врача, в настоящее время иммунитет от коронавируса получили около 8-10% жителей столицы.

Полную версию блиц-интервью с Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Рубан назвал условие, при котором город Киев может быть отнесен к красной зоне с COVID-19.