Все починалося з жіночих страйків, коли вони в США намагалися відстояти рівні права з чоловіками. Було це ще в середині 19 століття. Тоді у жінок не було політичних прав, соціальних, і це їм не подобалося. Відштовхуючись від цього на початку 20 століття Соцінтерн запропонував з подачі Клари Цеткін (Учасниця німецького комуністичного руху. — Ред.) проводити таке свято солідарності жінок за свої права.
Пізніше в Європі свято прижилося, його відзначали на всіх рівнях. Перейняли досвід і в Радянському Союзі, — адже потрібно було трудящих жінок зробити робочою силою, а також підвищити їх статус. Хоча ще в 1917 році після падіння самодержавства в Росії жінки отримали політичні права на виборах в міські думи і в Установчі збори. Вони активно тоді включилися в політичне життя і вже мали необхідні права.
Частково в 20-30-х роках Комуністична партія використовувала це свято в своїх пропагандистських цілях, але вже в кінці існування Союзу воно втратило політичний підтекст. Хоча ООН з подачі СРСР в 1977 році визнала це свято міжнародним. Тому "совкового сенсу" тут немає.
Сьогодні день святкується на пострадянському просторі або в Китаї. Свято втратило політичний підтекст у нашій країні. Ми не бачимо широких демонстрацій за права жінок, адже вони забезпечені Конституцією і законами України. Про це особливо ніхто зараз не говорить.
Зараз до комунізму воно не має ніякого відношення. Це початок весни, і мені здається, що більшість зараз його святкують 7 березня на роботі, ніж 8 вдома. В цьому немає нічого поганого, тільки гуманістичний посил — чоловік зайвий раз подарує жінці квітку, або інший подарунок.
Боротися з цим святом сьогодні — ризик. Є спроби Інституту національної пам'яті скасувати свято і зробити День Шевченка (Тараса Шевченка, який народився 9 березня. — Ред.), але поки не бачу в цьому сенсу...
Робити 8 березня не потрібно, бо воно якраз припадає між Різдвом і Великоднем. Люди таке люблять, тим більше в цей час з'являються перші квіти, погода гарна. Це великий бізнес, в ці дні на кожному кроці продають квіти. Тому рішення не зрозуміють, або просто не будуть виконувати — на побутовому рівні все залишиться як і раніше.
А підставляти Тараса Шевченка, мені здається це ризиковано, адже буде прийнято суспільством з гіркою іронією. Що ми будемо робити, декламувати його твори?
Культ Шевченка, безумовно, потрібно продукувати і популяризувати, але перш ніж свято скасовувати, потрібно щоб воно якимось чином було позначено в свідомості українців.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.