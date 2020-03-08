8 марта в Украине не будет праздновать каждый пятый: показательный опрос

Международный женский день намерены праздновать 77% украинцев, 19% отмечать 8 марта не будут.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 21-25 февраля 2020 года.

По сравнению с аналогичным опросом 2012 года, несколько возросло количество тех, кто не празднует в этот день. Относительно больше таких респондентов на Западе страны, среди молодой и самой старшей возрастных групп. Среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 марта, чем среди женщин.

- Для большинства опрошенных (68%) праздник 8 марта является хорошим поводом сделать приятное близким женщинам. Относительно чаще альтернативу выбирали молодежь, жители Востока и Юга.

- 11% считают 8 марта обычным днем (с 2013 года количество таких респондентов выросло вдвое). Это чаще жители Запада. Интересно, что женщины (13%) разделяют утверждение об обычном дне чаще, чем мужчины (8%).

- Лишь 9% считают этот праздник символом борьбы женщин за свои права, а 8% говорят о нем как о празднике из советского прошлого. Последнее утверждение ближе для респондентов старшего возраста.

- Большинство опрошенных (87%) не поддерживают идею отмены праздника 8 марта (в 2012 году - 91%). Поддерживают идею - только 9%, чаще на Западе (18%), в то время даже здесь большинство (73%) не поддерживают такую инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, празднование 8 марта в Украине в последние годы порождает много споров вокруг себя.

В 2017 году Владимир Вятрович, который тогда возглавлял Украинский институт национальной памяти, предложил вычеркнуть 8 марта из списка официальных выходных в Украине. По словам Вятровича, праздник утратил свой первоначальный смысл и превратился в день поздравления женщин.

Однако соответствующий законопроект, который рассматривала Верховная Рада, народные депутаты не поддержали.

Напомним, согласно истории праздника 8 марта, в 1910 году отмечать Международный женский день предложила Клара Цеткин из Социал-демократической партии Германии, чтобы женщины могли заявить о себе, о своих проблемах, правах и возможностях.

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