Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в пятницу, 6 марта, в Украине будет тепло, а уже в Международный женский день, 8 марта, погода испортится и пойдут дожди.

Своими расчетами она поделилась на странице в Facebook. "Пятница снова принесет в Украину невероятно бархатные градуса, хоть гладь их, как кота – в течение дня +11...+16 градусов. Правда, на западе воздушная масса окажется холоднее, ожидается +6...+12 градусов", – написала Диденко.

Серьезных осадков, по ее словам, 6 марта в большинстве областей Украины ожидать не следует, потому что будет преобладать антициклонный характер погоды.

Погода на 8 марта в Украине: синоптик дала прогноз

В Киеве также будет сухо, небольшой дождь Диденко прогнозирует только утром. Температура воздуха будет +11...+13.

"В субботу, 7 марта, дожди начнутся в западных и северных областях Украины. 8 марта западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет теплая погода", – поделилась Диденко.

Facebook Натальи Диденко

В Киеве 7 марта, отметила синоптик, начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице погода ожидается на любителя – пойдут дожди и ощутимо похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал в марте заморозки и мокрый снег.

С прогнозом Горбаня категорически не согласен синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Он уточнил, что среднемесячная температура в первый месяц весны окажется на 3-5° выше нормы.

Синоптик Назарий Данилюк дал аномальный прогноз на лето-2020 в Украине: май будет жарким, а июнь – дождливым.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!