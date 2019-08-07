"Мощный поток": что надо делать 8 августа

В четверг, 8 августа, начнется новый "энергетический год".

В этот день рекомендуется проснуться на рассвете, надеть светлую одежду из натуральной ткани, потанцевать или совершить легкую пробежку. Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказала астролог, эксперт по ченнелингу Эфа Форина.

По ее словам, период с 27 июля по 12 августа астрологи называют "Воротами Льва". "В эти дни из космоса на Землю движется мощный поток света. Его пик выпадает на 8 августа".

Утренний натюрморт, иллюстрация playcast.ru

"8 августа желательно проснуться с рассветом, выйти на улицу или на балкон, выходящий на восток, зажечь свечу. Желательно быть в светлой одежде, не стесняющей движения, а в идеале – вообще без нее. Поднять руки вверх ладонями по направлению к солнцу, сделать вдохи-выдохи и провести дыхательную медитацию. Если вы не можете проводить медитацию – не проблема, просто постойте на месте и попытайтесь почувствовать эту энергию", – посоветовала Эфа Форина.

Она добавила, что, выбирая украшения, следует отдавать предпочтение изделиям со светлым камнем, например, с янтарем или с цитрином, и желтым металлом.

"День следует провести в спокойном радостном состоянии. Встретить солнце, почувствовать потоки энергии. Можно покататься на каруселях, на качелях или просто потанцевать и сделать легкую пробежку. Так мы наполнимся энергией", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина рассказала о том, что астрологи выделяют в году несколько счастливых дней, когда "все сходится".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram