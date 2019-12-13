8 600 студентов из 51 вуза поддержали всеукраинский конкурс "Авиатор 2020"

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020". Более 8 600 студентов в 51 вузе страны решали задачи по математике и физике, показали знание технических дисциплин, логическое мышление и эрудицию. По условиям конкурса, на выполнение заданий отводилось полтора часа.

В масштабном всеукраинском конкурсе "Авиатор" участвуют студенты авиационных и технических специальностей. Проект организован Фондом Бориса Колесникова, чтобы поддержать талантливую молодежь, создать площадку для обмена идеями и демонстрации перспективных бизнес-идей (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников пожелал юным авиаторам интересного состязания и здоровой конкуренции.

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020" Фонд Бориса Колесникова

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"Наш конкурс уверенно подбирается к десятилетней отметке, и за годы проведения он дал путевку в жизнь сотням специалистов: пилотам, диспетчерам, инженерам, конструкторам. У многих выпускников вузов участие в финале или победа в "Авиаторе" стали первой строчкой в резюме, первым профессиональным достижением. Преподаватели по всей Украине поддерживают проведение проекта, переживают за своих студентов. Наш конкурс на сто процентов выполняет задачу заинтересовать ребят их будущей профессией, мотивировать для учебы и развития отечественного авиапрома", − подчеркнул Колесников.

"Авиатор 2020" проходит в четыре отборочных этапа и требует от участников комплексной подготовки. В феврале конкурсантам предстоит пройти тестирование по техническому английскому языку. В марте участники подготовят предложения по решению бизнес-кейса.

В финале (апрель 2020 года) экспертное жюри оценит студенческие разработки, актуальные для авиакосмической отрасли. По словам преподавателей, студенты готовы представить свои проекты на суд экспертов и уже продумывают идеи для финала.

"Я не впервые пробую свои силы в "Авиаторе". Но в этом году впервые в первом туре конкурса почти 9 тысяч ребят доказывают знания точных наук! Для меня участие в проекте − возможность узнать, чего я стою как будущий специалист. Проще говоря, можно получить диплом и остаться человеком, который зависит от обстоятельств, а можно приложить усилия и преодолеть обстоятельства. Благодаря "Авиатору" и поездке на авиасалон студенты остаются в профессии, находят возможности для стажировки, заводят связи и создают профессиональное сообщество. И я благодарен Фонду Бориса Колесникова за возможность расти и проверить свои силы", − рассказал конкурсант Андрей Горькавый.

Победители "Авиатора 2020" отправятся в июле следующего года в Лондон, на мировой авиафорум Фарнборо.

Напомним, в этом году конкурс "Авиатор" проходит девятый раз. За годы проведения он объединил более 38 000 студентов из ведущих вузов; 600 победителей ознакомились с новейшими достижениями отрасли на международных авиафорумах Ле Бурже во Франции и Фарнборо в Великобритании. Полученный опыт ребята применяют в Украине.

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020" Фонд Бориса Колесникова

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020" Фонд Бориса Колесникова

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020" Фонд Бориса Колесникова

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020" Фонд Бориса Колесникова

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020" Фонд Бориса Колесникова

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020" Фонд Бориса Колесникова

12 декабря состоялся первый этап всеукраинского студенческого конкурса "Авиатор 2020" Фонд Бориса Колесникова

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