77 років тому, саме з цього оголошення, почалася трагедія Бабиного Яру. За перші дві доби гітлерівці вбили 33 771 людину. Це 703 вбивства на годину і це було масове вбивство євреїв. У чому особливість трагедії - їх вбивали тільки за те, що вони євреї та гітлерівці намагалися знищити їх, як націю. Їх не питали, комуністи вони чи ні, чи лояльні вони до гітлерівців чи ні. Їх винищували за те, що вони були євреями.

Окрім євреїв там були вбиті душевнохворі, роми, українці та представники інших національностей. Точна кількість загиблих досі невідома та досягає 150 000. Але зрозуміло на 100%, що це був злочин проти людяності.

Про трагедію в Бабиному Яру треба пам'ятати для того, щоб віддати данину пам'яті та унеможливити повторення подібного. Вічна пам'ять загиблим.