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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

703 вбивства на годину: з чого почалася трагедія Бабиного Яру

1.3тЧитать материал на украинском

77 років тому, саме з цього оголошення, почалася трагедія Бабиного Яру. За перші дві доби гітлерівці вбили 33 771 людину. Це 703 вбивства на годину і це було масове вбивство євреїв. У чому особливість трагедії - їх вбивали тільки за те, що вони євреї та гітлерівці намагалися знищити їх, як націю. Їх не питали, комуністи вони чи ні, чи лояльні вони до гітлерівців чи ні. Їх винищували за те, що вони були євреями.

703 вбивства на годину: з чого почалася трагедія Бабиного Яру

Окрім євреїв там були вбиті душевнохворі, роми, українці та представники інших національностей. Точна кількість загиблих досі невідома та досягає 150 000. Але зрозуміло на 100%, що це був злочин проти людяності.

Про трагедію в Бабиному Яру треба пам'ятати для того, щоб віддати данину пам'яті та унеможливити повторення подібного. Вічна пам'ять загиблим.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Тема
Трагедія Бабиного Яру
Место
Украина
Объект
геноцид евреев
Источник
Источник:Facebook Борислава Берези
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sergi sergi
sergi sergi
люди истребляли людей
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Моня
Моня
По воспоминаниям выживших в условиях гитлеровских концлагерей и ужасающих городских гетто, наибольшей жестокостью и звериной алчностью отличалась украинская охрана - "шутцманшафт", немецкое начальство часто доверяло им самую грязную работу - экзекуции, расстрелы, обыски карманов в одежде своих жертв. Уничтожая евреев, украинские нацисты старались в своём служебном рвении превзойти своих немецких "учителей". С особым садистским удовольствием украинские эйнзатцгруппы из батальонов "Роланд" и "Нахтигаль" лишали жизни стариков, женщин и детей только за то, что они евреи...
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