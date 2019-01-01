7 интересных фактов о Степане Бандере

Личность проводника ОУН-УПА Степана Бандеры через 110 лет со дня его рождения до сих пор будоражит умы многих наций, а российские пропагандисты используют его имя для манипуляций мнением общества.

OBOZREVATEL собрал интересные факты о жизни героя Украины, который оставил яркий отпечаток в истории страны.

1. Бандера не ходил в школу.

Во времена его детства проходила Первая мировая вона, а школы в селах тогда не работали. Хотя в 10 лет он все же поступил в Стрыйскую гимназию, а через четыре года уже давал сам лекции.

Молодой Степан Бандера

2. Бандеру около 10 раз задерживала полиция до первого ареста в 1934 году.

Он был студентом, которого задерживала полиция при облавах. Избежать серьезных последствий помогали актерские способности. В 1931 году, например, когда в центре Львова был застрелен полицейский доносчик Евгений Бережницкий, Бандеру задержали вместе с сотнями украинских студентов.

3. Бандера имел отличную физическую подготовку.

Он очень усердно подходил к физкультуре: занимался плаванием, прыжками в воду, обливался холодной водой, играл в баскетбол и катался на лыжах. Более того, Бандера каждый день много ходил пешком и бегал.

4. Бандеру осудили к двух пожизненным заключениям поляки, когда ему было 27 лет.

Поляки вели два громких процесса, которые назвали "делом Бандеры и товарищей". Это было в 1935-1936 годах. Расследовалась подпольная деятельность. В итоге Бандеру приговорили к смертной казне в Варшаве, которую заменили пожизненным. А во Львове он получил еще один пожизненный срок. Когда Бандеру ввели в зал суда, подсудимые приветствовали его, поднявшись: "Слава Украине!".

5. Деньги на побег из тюрьмы дала диаспора в США.

В 1938 году в Роттердаме советский агент убил проводника ОУН Евгения Коновальца. Бандера находился в тюрьме города Вронки. Роман Шухевич тогда огранизовал побег, на что 50 тыс. злотых выделали украинская диаспора в США.

6. Бандера был невысокого роста, а также владел несколькими языками.

В одном из документов, составленных при аресте, говорилось: "рост-159 см; фигура щуплая; волосы густые, темные; зачесанные вверх, лицо бледное; лоб высокий; глаза голубые; брови гладкие, черные; нос малый, простой; уши малые; губы средние; зубы здоровые, но три отсутствуют; подбородок узкий; руки малые; осанка и походка простые; произношение нормальная; владеет польским, немецким и русским языком; грамотность высшая; собственноручно подпись на украинском языке".

7. Бандера сидел в концлагере.

В январе 1942 года Бандеру отправили в нацистский концлагерь Заксенхаузен. Большую часть его семьи репрессировали под разными предлогами и коммунисты, и немцы. Брата Богдана расстреляли в Херсоне, во Львове – брата жены. Тещу казнили, а НКВД расстреляли отца. Двух сестер Владимиру и Оксану вывезли в Сибирь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Украине празднуют 110-летие со дня рождения проводника ОУН-УПА Степана Бандеры.