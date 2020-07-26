З давніх-давен Волинь славиться своєю природою, яка саме тут має життєдайні сили для всього живого. Саме тому тут така різноманітна фауна та флора, а для людини – цілюще повітря та води. Пропоную поринути в саме серце цієї краси з неземними блакитними очима. Запрошують вас в гості знамениті Шацькі озера, які є одним з переможців Всеукраїнської акції "7 природних чудес України".

Про Світязь

Знаходяться комплекс озер в Шацькому районі Волинської області. Тут для збереження природного середовища був створений Шацький національний природний парк, площа якого сягає 49 тисяч гектарів. Перлиною парку є озеро Світязь – найбільше і найглибше природне озеро, яке займає 2750 гектарів. Цікаво, що колись поблизу нього радянська влада планувала побудувати атомну станцію, але на щастя вчасно відмовилась від такого жорстокого по відношенню до природи задуму.

Крім вражаючої природи, вода в озері також має лікувальні властивості. Це пояснюють тим, що у своєму складі вона має срібло і гліцерин. Розповідають, що колись воду з озера навіть возили до Варшави, де польські красуні приймали в ній косметичні ванни.

На території є й інші озера. Всі вони різні і обрати для відпочинку можна те, яке підходить саме вам. Наприклад для туристів з дітьми рекомендують озеро Пісочне, оскільки там береги пісочні та низькі.

Тут розвинена інфраструктура і житло можна знайти на будь-який гаманець. Мушу закликати відвідати це природне чудо якнайшвидше, оскільки через непродуману екологічну політику озера то міліють, то знову наповнюються водою.

Багато фахівців зауважують можливий шкідливий вплив Хотиславського кар‘єру та низки заводів навколо нього в сусідній Білорусі. Біда в тому, що білоруська влада вже більше 10 років відмовляється надати повну і вичерпну інформацію про вплив цих підприємств на довкілля.

Порівняно з минулим роком озера значно наповнились, але проблему так і не вирішили.

Більше дізнатися та побачити красу Шацьких озер ви можете переглянувши фільм з циклу "7 природних чудес України".