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7 мая • обновлено в 08:40
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600 тысяч за инвалидность, смерть – 1,5 млн: Рада готовит новые выплаты медикам с COVID-19

1.6т
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В четверг, 7 мая, Верховная Рада рассмотрит законопроект, который усовершенствует страхование медиков от коронавируса COVID-19.

Проект закона N3376-1 предусматривает, что медсотрудники, заболевшие COVID-19, приравниваются к участникам боевых действий и получают такие же выплаты. Об этом на Facebook сообщила "слуга народа" Галина Янченко.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

"В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 – правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов (600 тысяч грн). Выплаты семье медицинского работника в случае летального исхода составят 750 прожиточных минимумов (1,5 млн грн)", – сообщила нардеп.

Кроме выплат, на членов семьи будет распространяться другие социальные гарантии, которые имеют семьи погибших военных.

Янченко добавила, что норма законопроекта была включена в закон об изменениях в бюджет Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве медики, которые протестовали из-за отсутствия обещанных премий за работу с коронавирусными больными, получили доплату всего в 100 гривен.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Галина Янченко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа медики законопроект Верховная Рада Украины
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Вы хоть надбавки сначала выплатите, дегенераты!
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Общество

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