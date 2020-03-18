6 лет аннексии Крыма: во что оккупанты превратили полуостров

18 марта исполняется ровно 6 лет со дня аннексии Россией Крыма.

Так, именно в этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями властей Крыма и Севастополя. Как живет полуостров спустя шесть лет после аннексии, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ялта, Крым crimeaguide.com

Крым лишился туристов

Сразу после аннексии, в 2014 году Крым лишился 70% своих туристов – тогда это признала даже оккупационная власть полуострова.

Для сравнения, в 2013 году украинский Крым посетили около 540 тысяч туристов из Евросоюза, Турции и дальнего зарубежья, а также 320 тысяч из Беларуси.

Но за шесть лет после аннексии Россия превратила Крым в масштабную военную базу, и на сегодняшний день он остается "серой зоной" для всего мира, в основном туда едут российские туристы, да и те удивляются неоправданно подскочившим ценам на проживание.

Экологическая катастрофа в Крыму

Спустя шесть лет после аннексии Крыма поля полуострова, особенно в северной его части, все больше напоминают пустыню. В 2018 году для Крыма начался пятилетний период засухи. Более чем на 60% территории полуострова наблюдается острый дефицит пресной воды.

Северо-Крымский канал, 2015 год krymr.com

Как известно, до 2014 года Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала до 85% потребностей жителей Крыма в пресной воде.

Но после аннексии подача воды из Днепра была перекрыта. Так, ее катастрофически не хватает для орошения полей, и степным районам полуострова грозит засоление почвы.

Крымский мост не оправдал ожиданий

Около четырех лет сторонники России в Крыму ждали открытия Керченского моста, на возведение которого ушло более 6 миллиардов долларов.

Но строительство объекта, хоть и упростило доставку грузов в Крым, кардинально не повлияло на неблагоприятную экономическую ситуацию: когда-то низкие цены на продукты сейчас на 30-50% выше, чем в Киеве или даже в самой России.

Керченский мост most.life

Экономический кризис настиг Крым

После 2014 года Крым перестал быть привлекательным для инвесторов, и если до аннексии в экономику полуострова было вложено 1,9 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, то уже в 2014 году этот объем снизился практически в три раза.

Хотя пророссийские власти заявляют о развитии экономики и росте доходов в Крыму, в реальности после аннексии покупательская способность и уровень жизни населения полуострова упали, учитывая скачок цен и рост инфляции.

krymr.com

Из-за сложной экономической ситуации многие уезжают из Крыма. Для сравнения: до 2014 года на полуострове было 921,8 тысячи экономически активного населения, в 2019 году – уже 889,1 тысячи.

Катастрофа с правами человека в Крыму

С приходом России в Крыму осуществляется давление на украинцев и крымских татар.

Так, в рамках политики русификации власти России проводят рейды в домах крымских татар, мечетях и школах. Также ФСБ преследует украинцев, которые открыто осмеливаются выразить свое несогласие с оккупацией Крыма.

За годы, прошедшие с момента аннексии, российские тюрьмы пополнились десятками политзаключенных из оккупированного Крыма.

Шесть лет аннексии Крыма: инфографика aa.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Оксана Забужко предупредила о новой аннексии России в Украине.

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