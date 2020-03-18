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18 марта • обновлено в 06:34
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6 лет аннексии Крыма: во что оккупанты превратили полуостров

3.3т
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18 марта исполняется ровно 6 лет со дня аннексии Россией Крыма.

Так, именно в этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями властей Крыма и Севастополя. Как живет полуостров спустя шесть лет после аннексии, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ялта, Крым

Ялта, Крым

crimeaguide.com

Крым лишился туристов

Сразу после аннексии, в 2014 году Крым лишился 70% своих туристов – тогда это признала даже оккупационная власть полуострова.

Для сравнения, в 2013 году украинский Крым посетили около 540 тысяч туристов из Евросоюза, Турции и дальнего зарубежья, а также 320 тысяч из Беларуси.

Но за шесть лет после аннексии Россия превратила Крым в масштабную военную базу, и на сегодняшний день он остается "серой зоной" для всего мира, в основном туда едут российские туристы, да и те удивляются неоправданно подскочившим ценам на проживание.

Экологическая катастрофа в Крыму

Спустя шесть лет после аннексии Крыма поля полуострова, особенно в северной его части, все больше напоминают пустыню. В 2018 году для Крыма начался пятилетний период засухи. Более чем на 60% территории полуострова наблюдается острый дефицит пресной воды.

Северо-Крымский канал, 2015 год

Северо-Крымский канал, 2015 год

krymr.com

Как известно, до 2014 года Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала до 85% потребностей жителей Крыма в пресной воде.

Но после аннексии подача воды из Днепра была перекрыта. Так, ее катастрофически не хватает для орошения полей, и степным районам полуострова грозит засоление почвы.

Крымский мост не оправдал ожиданий

Около четырех лет сторонники России в Крыму ждали открытия Керченского моста, на возведение которого ушло более 6 миллиардов долларов.

Но строительство объекта, хоть и упростило доставку грузов в Крым, кардинально не повлияло на неблагоприятную экономическую ситуацию: когда-то низкие цены на продукты сейчас на 30-50% выше, чем в Киеве или даже в самой России.

Керченский мост

Керченский мост

most.life

Экономический кризис настиг Крым

После 2014 года Крым перестал быть привлекательным для инвесторов, и если до аннексии в экономику полуострова было вложено 1,9 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, то уже в 2014 году этот объем снизился практически в три раза.

Хотя пророссийские власти заявляют о развитии экономики и росте доходов в Крыму, в реальности после аннексии покупательская способность и уровень жизни населения полуострова упали, учитывая скачок цен и рост инфляции.

6 лет аннексии Крыма: во что оккупанты превратили полуостров

krymr.com

Из-за сложной экономической ситуации многие уезжают из Крыма. Для сравнения: до 2014 года на полуострове было 921,8 тысячи экономически активного населения, в 2019 году – уже 889,1 тысячи.

Катастрофа с правами человека в Крыму

С приходом России в Крыму осуществляется давление на украинцев и крымских татар.

Так, в рамках политики русификации власти России проводят рейды в домах крымских татар, мечетях и школах. Также ФСБ преследует украинцев, которые открыто осмеливаются выразить свое несогласие с оккупацией Крыма.

За годы, прошедшие с момента аннексии, российские тюрьмы пополнились десятками политзаключенных из оккупированного Крыма.

Шесть лет аннексии Крыма: инфографика

Шесть лет аннексии Крыма: инфографика

aa.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Оксана Забужко предупредила о новой аннексии России в Украине.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Права человека нарушают права политика туризм отдых Крым Крымский канал Крымский мост крымские татары экономика Экология экологическая катастрофа Крым без воды Крым
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Комментарии
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Все выдохлись uпertые ,,новых тем нет да и старые высосанные из некоего пальца,,мост запущен,свет,вода ,еда в достатке,98 процентов довольны выбором,полуостров потихоньку начинает расцветает да и все уже все поняли даже самые уП,оР,отые смирились так рефлексируют для вида,,,,агония,,,и сколько желчью не рыгай,,,УСЕ,,Безрaзличные грезы, прощaясь однa зa другой, улетaют, нaвечно покинув еще одного. Он лежит и гниет, что-то желтое льет изо ртa, это просто неизрaсходовaннaя слюнa.как точно подходит к стране на у
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3
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
Крым, за последние 6 лет, превратился в стройку! по своей давней традиции, "российские оккупанты" стремятся построить новые дороги, здания промышленные и прочие объекты, необходимые в данной местности.
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В каждой строчке опуса зависть и ки3дeшь чистой воды....Только вот что то умалчивает аФтор, про количество заробитчан в таком кризисном Крыму!!
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