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31 октября • обновлено в 15:26
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52 на 85: в "ДНР" сделали заявление о новом обмене пленными с Украиной

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В самопровозглашенной так называемой "ДНР" заявили, что готовы к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85".

Об этом заявила "уполномоченная по правам человека" террористической организации Дарья Морозова. По ее словам, Киев подтвердил "республике" 85 человек, а Донецк - 52 человека.

Ранее она рассказала, что в Киеве подтвердили, что у них находятся 82 сторонника "ДНР". В свою очередь террористы готовы готова была в обмен на них отдать 50 украинцев.

"ДНР"

rada5.com

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"На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", - сказала Морозова.

Ранее специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик рассказал, что Украина и "Л/ДНР" готовят масштабный обмен пленными.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия и Украина продолжают работу по организации нового обмена заключенными. Однако о конкретной дате речь пока не идет.

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Тема
Обмен пленными
Тег
ДНР
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Неееее не гражданская вoйнa!!!!!
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