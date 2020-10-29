500 миллионов во всем мире остались без работы: названо решение проблемы

Сколько реально людей потеряли работу или получают урезанный доход? Цифры показателей падения экономики сильно не соответствуют официальной безработице. Причем во всем мире. Международная организация труда (ILO) заявляет о потере 500.000.000 рабочих мест на фоне первой волны COVID-19, а вторая только начинается! То есть это около 1/4 всего трудоспособного населения. А официальная статистика по безработице не превышает 8%!

И украинцев среди них, по многим оценкам, может быть более 500 тысяч людей!

Политики и экономисты всего мира столкнулись с непривычной страшной угрозой. И оказались не готовы противопоставить адекватный ответ. Субсидии населению и бизнесу - уже более 12 триллионов долларов, выплаченные в Евросоюзе и США, только на время приостановили процесс разрушения мировой экономики. Но деньги заканчиваются даже в богатых странах. Это несет очередную волну безработицы и обнищания людей. Конечно, политики не хотят признавать свою несостоятельность.

Часто используют надуманные, даже фейковые оправдания бездарному антикризисному управлению. Они манипулируют сознанием с помощью пропаганды, раздувают псевдо патриотические и социальные конфликты для отвлечения массового недовольства в другое русло. Этим объясняется и огромная разница в оценке безработицы.

Кроме этого, доход трудоустроенных людей, упал, как минимум, на 10%. Это, как говорится, “средняя температура по палате”. На самом деле, у кого-то осталось 50% и меньше!

При этом, сохранившие свое место обычно не протестуют и не заявляют о своих проблемах, не регистрируются в органах занятости. Им еще есть, что терять! Они стараются проявить лояльность работодателю, чтобы не оказаться на улице. Также не учитывают студентов и находящихся в вынужденном отпуске. Они тоже за чертой статистики.

Развитые экономики помогают своим работникам дотациями и “вертолетными деньгами”, бизнесу - налоговыми и кредитными каникулами. Эти фантастические вливания денег дали временную возможность оживить потребительский спрос и поддержали производство. В ЕС около 65 000 000 работников получили поддержку государства, в США - 80 000 000.

Но, как оказалось, это лишь отсрочило дальнейшее падение. Как аспирин при Коронавирусе (извините за сравнение!) - это не лечит саму болезнь.

Вторая волна, которая оказывается не менее губительной, разрушила надежды на восстановление.

В странах постсоветского пространства меньше возможностей для удаленной работы, больше занятых в теневом секторе, где нет социальных гарантий. Ресурсы государственной поддержки мизерны и разворовываются коррупционерами. Кстати - служба занятости в Украине традиционно - одна из самых хлебных для чиновников!

Экономисты Allianz дают разницу в статистике реальной и официальной безработицы в развивающихся и отсталых странах - 15%.

Люди, проживающие в странах с отсталой или переходной экономиках - например, Украине - самой бедной стране Европы с доходом на душу населения, сравнимой со странами экваториальной Африки (по данным МВФ), не могут надеяться на государство по понятным причинам. Никакие дотации им не светят!

Так что вспомним давнюю истину - СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ !

Для нас остается надеяться на себя и на формирующееся в последние годы гражданское общество.

Что сделать лично для себя, своей семьи и, косвенно, для экономики своей страны? Надо действовать! Когда? Уже вчера! Стать конкурентоспособным на сокращающемся рынке труда, зарабатывать максимально эффективно используя свои знания и умения.

Проведите мысленную ревизию своих талантов и полезных навыков. А еще лучше - сядьте и запишите их. Может уроки игры на виолончели, которыми вас мучили в детстве, наконец пригодятся? А новаторские разработки в вашей профессии, которые проигнорировало начальство, оценят в другом месте? Когда в доме заканчиваются деньги - всегда найдется ”заначка”.

Для этого есть прекрасная возможность выставить все это на продажу на рынке знаний и умений - в интернете. Есть даже специальный термин - MarketPlace для специальной площадки, где это все можно удобно разместить и наилучшим способом продать. Многие люди до вас стали успешными экспертами, запустили свои курсы.

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