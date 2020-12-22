5 самых выгодных ниш для самостоятельного запуска в интернете. За что вам заплатят и скажут спасибо?

Огромный спрос и не менее впечатляющее предложение: так сейчас выглядит рынок онлайн-обучения. 5 лет назад курсы по интернету казались чем-то экзотическим и эксклюзивным (а, значит дорогим и недоступным), а другие относились к ним с большой опаской и сомневались в качестве полученных знаний. Сейчас существует огромный выбор – от платформ типа COURSERA, онлайн-школ и акселераторов до индивидуальных курсов “одного человека”.

Темы обучения самые разные – от дрессировки попугайчиков и ремонта ноутбука до космофизики и древнекельтского языка. Конкуренция привела к естественному отсеву некачественных курсов и преподавателей с низким уровнем знаний. Те, кто хочет начать свой проект, оказываются перед тяжелым выбором направления, в котором их ждет успех.

Для того, чтобы создать и запустить самостоятельно свой курс, нужно в первую очередь ответить на вопросы:

Зачем это мне?

Что я хочу получить в результате?

Зачем это моим будущим слушателям?

Что они получат, пройдя курс?

Если вы четко для себя понимаете ответы, будет нетрудно определить ТЕМУ и тех людей, кому она интересна. А отсюда следуют технические, но тоже очень важные детали: ФОРМАТ курса и МЕСТО ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ.

Выяснив для себя все это, приступите к созданию структуры курса и его содержания.

Но вернемся к ТЕМЕ. Отвечая на первый вопрос, надо понять - какая у вас главная мотивация - деньги или что-то другое? Может вас больше увлекает возможность поделиться своим мастерством? Самореализация? Альтруизм - желание помочь другим людям? Конечно, одно другому не мешает - можно зарабатывать и рассказывать о любимом деле. Но выяснить приоритет нужно четко. И не обманывайте себя!

Для того, чтобы курс гарантировано стал прибыльным нужно выбрать тему, которая наверняка заинтересует больше потенциальных студентов и, самое главное - мотивирует заплатить за курс. Так будет, если обучение принесет очевидную для них ценность. Это могут быть знания, дающие преимущество на работе, а, значит карьеру и больший заработок. Или наоборот, умение сэкономить на покупке товаров или услуг.

Стоимость курса прямо зависит от цены того преимущества и прибыли, которое он дает, мы это разберем на примере.

Есть проверенный временем и опытом список тем, которые наверняка привлекут массу желающих купить ваш курс:

Заработок и профессии. Можно проанализировать, какие специалисты сейчас нужнее на рынке и обучать этим профессиям.

Пример расчета цены: Настройка одной рекламной компании в соцсети стоит в среднем $200. Значит можно просить за курс $1000 – он окупится для слушателя за 1-2 месяца.

Красота. В этой нише много направлений – мастерство макияжа, стиль в одежде и т.д. Проанализируйте запросы в ВОРДСТАТ и посмотрите, что обсуждают на тематических форумах. И определите, что вам больше подходит.

Здоровье. Эта тема, наверное, близка каждому. Если человек не беспокоиться о своем здоровье, наверняка у него есть дети или пожилые родственники. Это могут быть курсы по фитнесу и диетам, психологические, борьбы с вредными привычками и т. д.

Хобби. Все что угодно - поделки и вязание, дрессировка животных и кулинария. Все это интересно людям и они готовы за это платить. Хоть прямого дохода обычно эти знания не приносят. Стоимость курса может быть произвольной, хотя можно ориентироваться на стоимость самого увлечения. Понятно, что уроки макраме дешевле курса по антиквариату!

Отношения и личностный рост. Тут вообще полет фантазии. И в выборе темы курса и его стоимости!

Помните, что люди идут на курсы не только за знаниями - сейчас почти все можно найти в интернете бесплатно. Они хотят, чтобы информация, за которую они платят, была актуальна и подана в удобной форме. Важен стиль и формат, личность эксперта. Вообще тут мелочей не бывает. На курс может привлечь, например, тусовка единомышленников и общение.

Чтобы представить курс и привлечь слушателей обычно им рассказывают, какой результат они получают окончив его, как улучшают свою жизнь и заработок, применив полученные знания.

Есть законы, по которым определяется успех курса, его результат. Начать самостоятельно зарабатывать в интернете непросто. Можно впустую потратить деньги и время, совершив банальные ошибки, как и многие предшественники. По статистике - только один из 20-ти стартов становится прибыльным.

Для изучения этих законов и механизмов было проведено исследование, в результате получилась инструкция. Практика показала, что если ее выполнять, гарантировано выйдет лучший результат. Чтобы получить ее в подарок НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ