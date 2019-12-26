Как экономно и оригинально встретить Новый год: пять простых способов

Если мысль о том, что встретить Новый год в своей квартире возле телевизора не приносит воодушевления и вы не представляете, чем можно еще заняться, не потратив при этом все деньги мира – значит этот текст для вас. Вашему вниманию мы представляем подборку to do list в новогоднюю ночь.

Главная елка вашего города

Вы можете встретить Новый год одному возле большой елки в центре вашего города. Или же соберите шумную и веселую компанию, возьмите с собой бенгальские огни, хлопушки, бутылку шампанского и это гарантирует вам веселый и легкий вечер в компании как друзей, так и совершенно незнакомых вам людей.

Все мы знаем, что новогодняя ночь волшебная, возможно именно 31 декабря в канун Нового года вы сможете встретить свою любовь или человека, который кардинально поменяет вашу жизнь. Главное – не бояться рисковать и выходить из зоны комфорта.

Софийская площадь

Стоит отметить, что рождественская елка в Киеве вошла в топ-5 лучших в Европе по итогам 2019 года по версии туристического портала European Best Destination.

Елка в Киеве

Елка в Киеве

Ночной каток

Если же в вашем городе есть каток, который еще и будет открыт 31 декабря вечером, то его непременно стоит посетить. Атмосфера здесь всегда праздничная за счет смеха, снежной прохлады и новогодних песен на фоне. Каток хорош тем, что не обязательно уметь кататься на коньках, чтоб повеселиться от души. Катание на коньках любят, как дети, так и взрослые: те, кто уже давно практикуется и смело занимает центр катка, и те, кто еще не уверен в своих силах и катит по кругу возле бортика для подстраховки.

И даже если вы не умеете кататься – не беда. На самом деле научиться очень легко. К тому же прям там на месте можно найти человека, который научит вас. И после часика паданий, ссадин и неудач вы все таки твердо станете на коньки и тогда начнется долгожданное веселье. Эти непередаваемые эмоции окунут вас снова в детство и сделают новогоднюю ночь незабываемой. К тому же если вы уже хорошо катаетесь, то наверняка знаете, как это прекрасно.

Игра в снежки или катание на горке

Пока природа дарит нам хорошие снежные зимы, надо этим пользоваться, ибо глобальное потепление не дремлет. Главная и всем доступная снежная забава — игра в снежки. Когда ты уже вырос и каждый день занят работой и прочими хлопотами, то обычная детская игра в снежки приобретает особое волшебство. А почему бы не встретить так Новый год? Собрать своих друзей, семью и вытащить их на снег задача не из легких, тем более в новогоднюю ночь, когда принято всем садиться за стол и смотреть телевизор, но если вам удастся, то хорошее времяпровождение обеспечено.

Ну а если игра в снежки слишком банально, то почему бы не пойти большой компанией кататься с горки на санках, тарелках или просто на пакете. К тому же можно взять с собой глинтвейн в термосе или кофе. Хотя в таком турбо-режиме вы и так не замерзнете.

Игра в "Мафию"

Если вы любите играть в настольные игры, то "Мафия" вас определенно заинтересует. Правила просты:

Ведущий объявляет:

Наступает ночь (все игроки закрывают глаза).

Мафия просыпается и знакомится (все игроки, которым выпала честь играть за мафию, открывают глаза и запоминают свою "команду").

Мафия засыпает (все закрывают глаза).

Наступает утро, все просыпаются (открывают глаза).

Итак, господа, у нас в городе обосновалась МАФИЯ!

Далее игроки на основании легенд и своих догадок, а мафия на основании того, что они друг о друге знают, высказывают мнения о подозрительных личностях. После того, как все высказались, проводится голосование. Тот, за кого проголосовало большинство, считается убитым и вскрывает свою карту, тем самым определяя свой статус. Задача – вычислить и найти мафию, пока она не убьет всех мирных жителей.

Игра настолько простая и увлекательная, что определенно понравится всей компании.

Готовка на кухне

Кто сказал, что провести новогодний вечер на кухне это банально? А если выбрать самый экстравагантный рецепт или же пойти другим путем. Приготовить любимое блюдо из детства, что бы это ни было – то ли бабушкины пельмени, то ли мамин торт "Наполеон", то ли манты по папиному рецепту.

Если начать заранее, то успеете как раз под бой курантом насладиться любимым блюдом. А если еще одновременно сесть и пересмотреть, примером, все фильмы о Гарри Поттере, то вечер станет совсем не банальным и не скучным.

Если же вы не знаете, что бы такое приготовить, то самые лучшие рецепты для вас мы собрали в нашем разделе FoodOboz. Там вы найдете как простые, так и сложные блюда на любой вкус.

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