|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
ЖурналистВсе статьи автора

5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров

1.6тЧитать материал на украинском

18 марта жители России празднуют чуть ли не национальной "праздник" – аннексию украинского полуострова Крым. Вот только пять лет назад "крымнашисты" и не подозревали, чем для них обернется преступное решение их президента Владимира Путина.

Санкции, которые Запад ввел против России, естественно, затронули и Крым, который по версии Кремля является частью РФ. Российская экономика в упадке, на финансирование аннексированного полуострова денег не хватает, а привлечение инвестиций с заграницы является невозможным, из-за тех же санкций. В итоге пострадали и сами россияне, миллиардные налоги которых вбухали в "крымнаш", а на полуострове царит разруха и экономический кризис.

Во что превратился украинский полуостров за пять лет "правления" оккупационных "властей" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новости
Курировал лично Путин: Аксенов раскрыл изнанку оккупации Крыма

Экономика, зарплаты, цены

Россия тратит на аннексированный Крым примерно 2 млрд долларов в год, другие данные свидетельствуют, что за 5 лет аннексии РФ вложили в полуостров около 1,5 триллионов рублей на соцвыплаты крымчанам и развитие инфраструктуры.

Аннексия Крыма остановила рост российской экономики, который на сегодня составляет всего 2%, в то время как мировая выросла аж на 19%. Уровень жизни граждан РФ упал на 11%, российский народ стремительно нищает, это касается и крымчан, которых 5 лет назад заставили голосовать за "присоединение" к России под дулом автомата.

Владимир Путин

Владимир Путин

Огромные дотации не спасают жителей полуострова, зарплаты в Крыму опустились ниже, чем были в 2013 году, вот только цены выросли.

Средняя зарплата в Симферополе до аннексии была около $374-400 по курсу на тот период, сейчас же крымчане получают в среднем не выше $350.

Новости
Никогда не признаем аннексию! Мир поддержал Крым в годовщину захвата

Незаконные власти утверждают, что учителя на полуострове получают более $420, а на самом деле ― не более $300 со всеми надбавками.

Для сравнения, средняя зарплата в РФ ― $531, средняя зарплата в Крыму ― $387. В России учитель получает $495, а на оккупированном полуострове ― порядка $300. В среднем врач в Крыму получает на $60 меньше, чем в России ― $330.

5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров

По словам самих крымчан, цены на полуострове выросли в 2,5 раза, и это никак не компенсируется ростом уровня зарплаты. По не которым группам товаров цены превышают даже московские. Сами россияне не скрывают удивления от стоимости фруктов, которые казалось бы, в сезон должны быть дешевле на солнечном полуострове.

Новости
"Отзываю свою подпись!" В Крыму резко передумали быть россиянами

Туризм

Еще в 2013 году полуостров принимал около 6 млн отдыхающих, сейчас ― в 4 раза меньше. Это повлияло и на доходы местных жителей. Мелкий туристический бизнес практически умер. На плаву остались только крупные санатории и гостиницы, "спасенные" и "национализированные" оккупационной властью.

В 2018 году оккупанты победоносно заявляли, что практически побили украинский рекорд по количеству отдыхающих в Крыму, по данным "Министерства курортов и туризма Крыма" полуостров с начала года принял 5,6 миллиона туристов. При этом туроператоры отмечают, что статистика серьезно завышена.

Туристический сезон в Крыму. Поселок Гурзуф, лето 2018

Туристический сезон в Крыму. Поселок Гурзуф, лето 2018

Впрочем, жители Крыма, которые зарабатывают на туристах все же отметили некое повышение интереса к полуострову в 2018 году, только доходов от этого у "летних" бизнесменов больше не стало.

Новости
Колоссальная сумма: оккупанты Крыма выставили новый счет Украине

По их словам, на полуостров приезжают в основном люди с достатком ниже среднего, соответственно и жилье они ищут бюджетное, придирчиво изучают цены в местных ресторанах и клубах, а то и вовсе приезжают с палатками и своей едой.

Многие предприниматели, которые ранее летом могли заработать на безоблачную жизнь до открытия следующего курортного сезона, теперь вынуждены искать подработку на зиму. А некоторые и вовсе прощаются со своим бизнесом, который попросту стал нерентабельным.

Туристический сезон в Крыму. Поселок Золотое, лето 2018

Туристический сезон в Крыму. Поселок Золотое, лето 2018

Туристический сезон в Крыму. Поселок Щелкино, лето 2018

Туристический сезон в Крыму. Поселок Щелкино, лето 2018

И опять же вернемся к ценам, стоимость отдыха в Крыму на двоих на неделю стартует от 35 тыс. рублей, в эту стоимость входит перелет, самое дешевое проживание и питание. К слову, туры в Турцию на двоих на неделю с пакетом "все включено" стоят от 45 тыс. рублей, а горящие путевки и того дешевле. Но только при сравнительно одинаковой цене за 7 дней отдыха, сервис в Турции на порядок выше, чем в Крыму. Если же вы захотите отдохнуть на полуострове с турецким комфортом, это обойдется в разы дороже.

Новости
"Фарс под дулами пистолетов": у Трампа пристыдили Путина за кражу Крыма

Экология

После аннексии Крыма наиболее остро на полуострове стала проблема с водой. Перекрытие Северо-Крымского канала, который обеспечивал пресной водой 85% полуострова стало катастрофой для сельхозпредприятий Крыма.

До момента строительства Северо-Крымского канала полуостров представлял собой полупустыню, там нет собственных запасов воды, которые бы могли на 100% обеспечить потребности региона. Водохранилища в Крыму также не справляются со своей задачей, объема воды с трудом хватает обеспечить население питьевой водой, не говоря об орошении земель.

Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию оккупационные "власти" решили бурить скважины и использовать подземные пресные воды, но бесконтрольный забор воды привело к засолению почв, ресурс закончился очень быстро.

Новости
"Назвать по-русски!" В Госдуме решили переименовать Крым

Таким образом, выращивание зерновых, чем ранее очень славился Крым, оказалось практически невозможным. В критической ситуации находятся и тепличные хозяйства на полуострове. Сложности возникают и с разведением скота. По подсчетам экологов, чтобы восстановить водный баланс на полуострове, уже сейчас потребуется около 10-15 лет, но это при условии, что вновь будет подаваться вода из Днепра. Но этого не случится до деоккупации Крыма.

В конце августа 2018 года отсутствие воды в необходимом количестве привело к химической катастрофе на территории аннексированного полуострова. Жители Армянска на северной части Крыма стали бить тревогу после того, как заметили резкие перемены со здоровьем: им было тяжело дышать, слезились глаза, появлялись сыпь и кашель. Многие говорили, что в воздухе ощущается запах серы. Все металлические предметы в домах и на улицах покрывались ржавчиной, а также липким коричневым веществом. Опали листья с деревьев.

Последствия выбросов серной кислоты с "Крымского титана"

Последствия выбросов серной кислоты с "Крымского титана"

5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров
5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров
5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров
5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров
5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров

А причиной тому был завод "Крымский титан", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Для производства продукции завод использует серную кислоту, которую впоследствии утилизируют в открытый отстойник, наполненный водой. Из-за недостатка воды отстойник пересох, результате кислота из высохшего накопителя стала выделяться в виде серного ангидрида, конденсироваться и выпадать с росой в округе.

Новости
"Вы ответите за Крым!" Чийгоз жестко обратился к России в ООН

Лишь спустя несколько недель "местные "власти" признали проблему и приняли меры по эвакуации населения. Работу "Крымского Титана" остановили до выяснения обстоятельств. Но спустя полтора месяца завод снова заработал. Люди вернулись в город, но повторение экологической катастрофы лишь дело времени, так как воды для пополнения отстойника в нужном объеме в Крыму нет.

"Крымский Титан"

"Крымский Титан"

Еще одна проблема, которую оккупанты привели с собой – это массовая незаконная вырубка деревьев в парках и скверах. Не жалели даже многовековые краснокнижные можжевельники, на что местные активисты не раз обращали внимание правоохранителей. "Прокуратура" Крыма даже заводила уголовные дела по данному факту, но до наказания дело так и не дошло.

Вырубка можжевельника в Гаспре

Вырубка можжевельника в Гаспре

5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров
5 лет аннексии Крыма: как оккупанты уничтожают полуостров

По российской системе разрешения на снос краснокнижных растений должно выдавать Министерство экологии, и эти разрешения в Крыму выдаются на право и на лево. Только при строительстве трассы "Таврида" в Севастополе вырубили больше всего деревьев – несколько тысяч. При строительстве жилого комплекса в бухте "Омега" вырубили фисташки, тоже с разрешения Минэкологии.

Новости
План освобождения Крыма засекречен, но кое-что рассказать можно – замминистра

Кроме всего прочего, крымчани жалуются на мусорную катастрофу на полуострове. Больше всего достается курортным городам Крыма – Алуште, Феодосии, Керчи, Бахчисарае, Ялте и даже Севастополе. В соцсетях местные жители выкладывают фото, на которых видны груду мусора, вывозом которого никто не занимается. А тем временем он перегнивает, отравляя землю опасными химикатами.

Феодосия

Феодосия

Керч

Керч

Керч

Керч

Ялта

Ялта

Ялта

Ялта

Симферополь

Симферополь

Промышленность

Из-за санкций и экономической нестабильности в России, большинство отраслей Крыму в 2018 году продемонстрировали или стагнацию или падение. Например, производство автотранспортных средств упало на 71%, оборудования ― на 52%, мебели ― на 36%, металлургических изделий ― на 28%.

Треть всех крымских предприятий убыточна, но в отдельных регионах полуострова сложилась катастрофическая ситуация. Например, с убытками работали 60% организаций Судака и Нижнегорского района, 67% предприятий Ленинского района и 75% Раздольненского района. А в Армянске уровень убыточности достиг 100%.

Новости
Пошел против Путина? Главарь Крыма прокололся с "референдумом"

Наибольшие экономические провалы демонстрирует сфера внешней торговли ― внешний товарооборот Крыму по сравнению с 2013 годом сократился в 21 раз. При этом экспорт упал почти в 31 раз, а импорт ― в 16,4 раза.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
хохлы это вы мой Крым засерали и уничтожали теперь мы избавились от оккупации Украины
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Умиляет сравнение Крыма с Россией, а как там на Украине? Зарплаты выше, цены ниже. На кого этот бред расчитан. Есть интернет , зашёл и сравнил цены.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Коваленко Вася
Коваленко Вася
Светлану сильно трахают в Гудок. https://www.youtube.com/watch?v=ov_9tAwBem8
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения