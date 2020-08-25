"5 канал", "Прямой" и "Эспрессо" стали лидерами среди информканалов в День Независимости

"5 канал", "Прямой" и "Эспрессо", которые транслировали Марш ветеранов и телемарафон ко Дню Независимости Украины, стали лидерами среди информационных каналов 24 августа. Об этом сообщил "5 канал".

Марш Независимости в центре Киева, ставший альтернативой официальных мероприятий власти и транслировавшийся на "Прямом", "Эспрессо" и "5 канале", посмотрели десятки миллионов людей.

По аудитории "Вся Украина 18+" телеканал "Прямой" в целом занял 8 место, обойдя телеканалы ТЕТ и "2+2".

В Киеве "Прямой" с долей 4,37% вышел на 6 место, обойдя "Новый канал" и СТБ.

Во Львове этот же телеканал с долей 5,59% вошел в первую пятерку просмотра вместе с ICTV, "1 + 1", телеканалами "Украина" и "Интер".

Доля "5-го" во время трансляции Марша составляет 2,21%.

Вечерний телемарафон, который транслировался в эфире трех телеканалов при участии пятого президента Петра Порошенко и других участников Марша Независимости, ветеранов, волонтеров, общественных деятелей, посмотрели более 2 миллионов человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в центре Киева состоялся многотысячный Марш Независимости, организованный ветеранскими и волонтерскими организациями, общественными активистами и движениями. В нем приняли участие участники войны против российской оккупации, семьи погибших на фронте, военные медики и капелланы, оппозиционные политики, деятели культуры и тысячи украинских патриотов.