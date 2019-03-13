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"43 года в Украине, платежки прочитать не могут!" Журналистка призвала лечить умственно-отсталых "защитников русского языка"

1.4тЧитать материал на украинском

Людей, которые длительное время проживают в Украине, но не владеют государственным языком, нужно не жалеть, а лечить как умственно-отсталых.

Такое мнение высказала в Facebook журналистка Елена Рыковцева, комментируя абсурдные истории, распространяемые на одном из украинских телеканалов, о том, что русскоязычные люди не могут прочитать даже платежки на украинском.

В частности, в сообщении некого Игоря было написано: "Папе 79 лет, маме - 78 лет! В Украине живут с 1976 года. Любят Украину, но не знают украинского! А платежки за газ на украинском! Как им быть? Подумайте о людях!".

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"43 года в Украине, платежки прочитать не могут!" Журналистка призвала лечить умственно-отсталых "защитников русского языка"

"Вы меня еще раз извините, но людей, которые в Украине живут 43 года, начиная со своей вполне еще молодости, и не способны прочесть платежку на украинском, их надо не то, что пожалеть, их надо полечить, причем давно. То есть они в своем ток-шоу должны не закон о языке обсуждать, они должны обсуждать состояние медицинской помощи страдающим умственной отсталостью", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Лариса Ницой жестко раскритиковала законопроект о языке, назвав его обманом.

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Тема
Языковой скандал
Персона
Елена Рыковцева
Место
Украина
Теги
русский языкукраинский язык
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Комментарии
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
большинство НОРМАЛЬНЫХ людей приезжая в другую страну первым делом учат язык но для кацапа это западло так что учите язык или уе в парашу
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Файбер Моня
Файбер Моня
Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не стоит нашим бандеровским нацистам из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Файбер Моня, ты бы еще Германии предложил сделать идиш вторым государственным из-за схожести.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
На "дермове" не создано НИЧЕГО ни в науке, ни в культуре. Нет НИ ОДНОГО мовнюка - Нобелевского лауреата ни в одной номинации. А вот на бытовом уровне ВСЕ живущие на Украине украинский язык знают. ПАУСТОВСКИЙ О РАЗЛИЧИЯХ "ДЕРМОВЫ" И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА: "Петлюра привез с собой так называемый галицийский язык - довольно тяжеловесный и полный заимствований из соседних языков. И блестящий, действительно жемчужный, как зубы задорных молодиц, острый, поющий, народный язык Украины отступил перед новым пришельцем в далекие шевченковские хаты и в тихие деревенские левады. Там он и прожил "тишком" все тяжелые годы, но сохранил свою поэтичность и не позволил сломать себе хребет." :-)))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Трубицын Александр, это говорит только о притеснении украинского языка в России и СССР. Кстати, русских ученых, которые известны за пределами СССР тоже по пальцам можно пересчитать: Павлов, Менделеев, Капица... Например, нет ни одной физической величины или константы, названной именем русского.
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