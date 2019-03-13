"43 года в Украине, платежки прочитать не могут!" Журналистка призвала лечить умственно-отсталых "защитников русского языка"

Людей, которые длительное время проживают в Украине, но не владеют государственным языком, нужно не жалеть, а лечить как умственно-отсталых.

Такое мнение высказала в Facebook журналистка Елена Рыковцева, комментируя абсурдные истории, распространяемые на одном из украинских телеканалов, о том, что русскоязычные люди не могут прочитать даже платежки на украинском.

В частности, в сообщении некого Игоря было написано: "Папе 79 лет, маме - 78 лет! В Украине живут с 1976 года. Любят Украину, но не знают украинского! А платежки за газ на украинском! Как им быть? Подумайте о людях!".

"Вы меня еще раз извините, но людей, которые в Украине живут 43 года, начиная со своей вполне еще молодости, и не способны прочесть платежку на украинском, их надо не то, что пожалеть, их надо полечить, причем давно. То есть они в своем ток-шоу должны не закон о языке обсуждать, они должны обсуждать состояние медицинской помощи страдающим умственной отсталостью", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Лариса Ницой жестко раскритиковала законопроект о языке, назвав его обманом.

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