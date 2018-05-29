+40: синоптик уточнила прогноз по жаре в Украине

Украина вместе со всей Европой в ближайшие дни погрузится в жару, при этом осадков в стране не предвидится.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Европа, до северных краев, завтра погрузится в тепло и даже жару. Только Испания и Португалия, на радость пешеходным туристам, окажется на открытом воздухе. В Украине также или тепло или очень тепло", - пишет она.

Так, 30 мая в течение дня в Украине ожидается +25… +29 градусов. Теплым будет Запад, а вот Восток станет немного свежее: +22… +24 градуса.

"Без дождя. Разве что какие-то облака пролетят по западным областям и над Черниговщиной", - уточнила Диденко.

В Киеве 30 мая будет сухо и тепло, максимальная температура воздуха составит +28 градусов.

"У кого на домашних термометрах будет +40 градусов - не пугайтесь, это только температура разогретого стекла вашего заоконного термометра. Доверяйте профессиональным методам, но и собственное чутье не отвергайте. Главное, чтобы было комфортно", - написала синоптик.

Напомним, ранее синоптик дала прогноз погоды на начало недели.