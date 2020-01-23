Онлайн-шопінг – це зручно, просто, економить час. Не виходячи з дому, можна купити дитині нову іграшку, обрати подарунок мамі на день народження, замовити вечерю. З іншого боку, є певні ризики, коли ми не отримуємо товар взагалі, або замість замовленої вечірньої сукні приходить щось схоже на сорочку, а потім ще й виникають проблеми з поверненням сплачених коштів.

Про правове регулювання онлайн-шопінгу

Купуєте товар у звичайному магазині чи через інтернет – не має значення. Відносини між вами та продавцем будуть регулюватись Законом України "Про захист прав споживачів" та нормами Цивільного кодексу України.

Відповідно до п.8 ст.1 Закону України "Про захист прав споживачів", придбання товарів через інтернет – це договір, укладений на відстані продавцем (виконавцем) із споживачем за допомогою дистанційного зв’язку. Якщо порівнювати правове регулювання відносин під час здійснення покупки в інтернеті та в звичайному магазині, то суттєвих відмінностей немає.

Що варто знати

При замовленні товару на сайті інтернет-магазину зверніть увагу на найменування продавця, його місце знаходження та порядок прийняття претензій. Якщо такої інформації немає, це має насторожити. Адже, відповідно до п.1 ч.2 ст. 13 Закону України "Про захист прав споживачів", перед укладенням договору на відстані покупець зобов’язаний надати таку інформацію.

Якщо контактні дані продавця на сторінці інтернет-магазину відомі, можна перевірити інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

Перед замовленням товару покупець має право дізнатись всю інформацію про продукцію відповідно до п.2-9 ч.2 ст. 13 Закону України "Про захист прав споживачів". А саме: основні характеристики продукції; ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати; гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції; інші умови поставки або виконання договору; мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг; вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу; період прийняття пропозицій; порядок розірвання договору.

Головне – знати у якого продавця купуєте товар (це ФОП чи юридична особа), а також знати повну інформацію про товар перед замовленням.

Як краще оплачувати товар

Звертайте увагу умови оплати товару. Краще вибрати умови з "післяоплатою" або "кур’єрською доставкою".

"Післяоплата" – це спосіб розрахунку, коли гроші за товар ви сплачуєте у поштовому відділенні, а потім вони надсилаються продавцеві. У поштовому відділенні ще до того, як ви віддасте гроші, можна перевірити товар, його комплектацію, якість, наявність гарантійного талону та печатки продавця.

Якщо доставку замовили кур’єром, то заздалегідь повідомте менеджеру, щоб у кур’єра був товарний чек з печаткою продавця.

Не бажано перераховувати кошти на приватні банківські карти. Так ви позбавляєте себе можливості отримати чек за покупку і, у разі потреби, захистити свої права. Якщо ви все ж таки вирішили перерахувати кошти, то у полі "Призначення платежу" обов’язково вкажіть за що проводиться оплата і кому. Виписка з банку про здійснення платежу за певним призначенням та онлайн-переписка з продавцем можуть бути доказами у разі виникнення суперечок.

Факт укладення правочину

Цивільним кодексом передбачено, що правочин, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, буде вважатися таким, що вчинений у письмовій формі.

Тобто, правочин буде укладеним письмово тоді, коли інтернет-магазин письмово підтвердить інформацію (відповідно до ст. 13 Закону України про захист прав споживачів.). Про те, що покупець визнає правочин, свідчитиме надходження від нього оплати або листа, у якому він погоджується придбати товар. Також сторони можуть висловлювати свою волю за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку. Продавець (в нашому випадку інтернет-магазин) має підтвердити замовлення письмово або за допомогою електронного повідомлення.

Що робити

Перше, що потрібно зробити – це написати письмову претензію до продавця і відправити рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Обов’язково до претензії додайте копії розрахункового документа, при наявності – гарантійного талону, номер замовлення. Тобто, всі документи, які підтверджують факт укладення договору купівлі-продажу з інтернет-магазином.

Якщо відповіді на письмову претензію так і не надійшло, ви можете надіслати скаргу поштою або електронною поштою до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. До скарги додайте копії звернення-претензії, яку ви надіслали до продавця, документу, який засвідчує факт придбання продукції та інші наявні документи. Держспоживслужба відповідно до своєї компетенції здійснить перевірку суб’єкта господарювання, а при наявності ознак кримінального правопорушення, передасть матеріали органам досудового розслідування.

Якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайства, звертайтеся до поліції або до Управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС України https://www.cyberpolice.gov.ua/.

Можна звернутися до суду для відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Пам’ятайте, що відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", споживач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи у всіх судових інстанціях.

Звертайтеся за безоплатною юридичною консультацією до одного з центрів або бюро правової допомоги, адреси та номери телефонів яких можна знайти на сайті системи безоплатної правової допомоги за адресою https://legalaid.gov.ua/ . За правовою інформацією заходьте на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua/. Крім того, правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0 800 213 103.

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