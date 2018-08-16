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+36 и сильные грозы: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

2.5тЧитать новость на украинском

Атмосферный фронт, который накануне прошелся по Киеву мощным ливнем и грозой, все еще остается над территорией Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, отметив, что 16 и 17 августа дожди с грозами еще пройдут в западных и северных областях, где ожидается, что воздух прогреется до +24… +29 градусов.

В то же время на юге и востоке Украины и в большинстве центральных областей удержится очень высокая температура и сухая солнечная погода с чрезвычайным уровнем пожарной опасности до +30… +36 градусов.

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В Киеве в пятницу, а также на выходных 18-19 августа, остается вероятность грозовых дождей.

"Температура воздуха в столице уже стала милосердней. В ближайшие дни максимально будет не выше +30, в дневные часы где-то в пределах +26… +28 градусов", - уточнила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, начиная с четверга и до конца недели в столице ежедневно будут осадки, а температура воздуха понизится на несколько градусов.

Читайте все новости по теме "Погода в Одессе" на OBOZREVATEL.

Темы
Погода в ОдессеПогода в КиевеПогода во ЛьвовеПогода в ЗапорожьеПогода в ХарьковеПогода в ДонецкеПогода в КарпатахПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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