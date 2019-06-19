+34: синоптики уточнили жаркий прогноз по Украине

В среду, 19 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве областей – сухая.

Так, ночью на Закарпатье, днем в западных, Одесской и Луганской областях ожидаются местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 15-20°, на юге Одесской области до 23°; днем 26-31°, в южной части до 34°, на высокогорье Карпат 20-25°.

Жара в Украине Иллюстрация

В Киеве – без осадков; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик рассказала, когда начнет спадать жара в Украине.

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