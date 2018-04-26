32 года катастрофе на ЧАЭС: в Украине вспоминают трагедию в Чернобыле

В Украине 26 апреля исполняется 32 года с момента трагической аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В 1986 году произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики техногенная катастрофа.

Той субботней ночью в 01:23:47 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв. После аварии реактора огонь бушевал на станции 10 дней, заражая огромным количеством радиоактивных частиц окружающую среду. В радиусе 30-километровой зоны от станции были эвакуированы более 115 тыс. человек. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали более полумиллиона людей.

26 квітня - День Чорнобильської трагедії (1986 р.), відзначається щорічно відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР (№ 8985-ХІ від 29.03.1990 р.) та Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу, проголошено Генеральною Асамблеєю ООН (A/RES/71/125) pic.twitter.com/G5ftH4tkoq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 26 апреля 2018 г.

Трагедия на ЧАЭС ВРУ

Трагедия на ЧАЭС ВРУ

Трагедия на ЧАЭС ВРУ

Трагедия на ЧАЭС ВРУ

По словам президента Украины Петра Порошенко, современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений.

Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.



Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

Глава правительства Владимир Гройсман отметил масштабы катастрофы для всей Украины.

"Чернобыльская авария. Страшная катастрофа, разрушила миллионы жизней. Трагедия для Украины и всего мира. Помним", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 28 ноября 2016 года на четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции надвинули защитную арку. Назначение арки - защита окружающей среды от радиоактивного излучения. Новую конструкцию надвинули на старый саркофаг, который возвели в 1986 году над разбитым энергоблоком.

На месте Чернобыльской зоны создадут радиационно-экологический биосферный заповедник.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине покажут уникальный фильм о Чернобыле.