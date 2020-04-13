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13 апреля • обновлено в 11:08
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300% зарплаты медикам: глава Минздрава дал громкое обещание

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На следующем заседании правительства, которое состоится в среду, 15 апреля, будет решен вопрос о надбавках в 300% медикам, которые задействованы в лечении больных коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции в понедельник, 13 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

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По его словам источником дополнительных средств для медработников станет медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы.

300% зарплаты медикам: глава Минздрава дал громкое обещание

"Хочу успокоить наших медицинских работников: этот вопрос урегулирован", – отметил глава Минздрава.

Напомним, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработали механизмы дополнительного финансирования врачей, в частности, тех, кто вовлечен в уход за больными COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что врачам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, будут выплачивать повышенную зарплату – до 200%.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
зарплаты у медработников,должны быть достойными в любое время.,а медицина доступной для всех граждан.,в полном обьеме.
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