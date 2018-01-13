300 спартанцев для "Михомайдана": Саакашвили снова "всплыл", но не в Киеве

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили объявил об очередных сборах однодумцев, на этот раз в Днепре.
Об этом экс-губернатор Одесской области написал в Facebook.
"После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти в Украине. Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник в Днепре для диалога на все главные темы", - сказано в сообщении.
В комментариях многие украинцы скептически отнеслись к очередному готовящемуся "Михомайдану".
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети жестко высмеяли потребности митингующих поклонников Саакашвили в палаточном городке в Киеве.
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