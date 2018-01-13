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300 спартанцев для "Михомайдана": Саакашвили снова "всплыл", но не в Киеве

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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили объявил об очередных сборах однодумцев, на этот раз в Днепре.

Об этом экс-губернатор Одесской области написал в Facebook.

"После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти в Украине. Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник в Днепре для диалога на все главные темы", - сказано в сообщении.

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В комментариях многие украинцы скептически отнеслись к очередному готовящемуся "Михомайдану".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети жестко высмеяли потребности митингующих поклонников Саакашвили в палаточном городке в Киеве.

Читайте все новости по теме "Лишение Михеила Саакашвили украинского гражданства " на Обозревателе.

Тема
Лишение Михеила Саакашвили украинского гражданства
Персона
Михеил Саакашвили
Место
УкраинаДнепр
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