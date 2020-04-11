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11 апреля • обновлено в 08:28
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30% украинцев имеют иммунитет против коронавируса – биолог

15.1т
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30% населения Украины имеет иммунитет против коронавирусной инфекции.

"Более половины населения болеет коронавирусной инфекцией безсимптомно. 80% населения вообще не ощущает или в легкой форме переносит коронавирусную инфекцию", – заявила в эфире ObozTV кандидат биологических наук Надежда Жолобак.

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Как пояснила биолог, "коронавируса в окружающей среде очень много", и штамм коронавируса COVID-19 "имеет определенную перекрестную активность". "Антитела, которые есть в организме на другие коронавирусы, могут давать частичную перекрестную реакцию и с этим вирусом, таким образом защищая нас от нового штамма коронавируса".

30% украинцев имеют иммунитет против коронавируса

30% украинцев имеют иммунитет против коронавируса

"Литература прошлого столетия говорит о том, что у 80% населения, во всяком случае бывшего Советского Союза, были антитела на коронавирус. Поэтому восприимчивость к этой инфекции не так страшна, как об этом говорят", – заверила биолог.

По ее словам, в настоящее время "происходит формирование популяционного коллективного иммунитета". При этом "чем дольше будет карантин, тем дольше будет формироваться коллективный иммунитет", – пояснила биолог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее семейная врач Виталина Олещенко рассказала о "нетипичном и непротокольном" случае заражения коронавирусной инфекцией, который протекал практически безсимтомно.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Коронавирус Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Место
Украина
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